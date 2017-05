L’Europe face au terrorisme : ce que ça a vraiment changé dans la tête des Français et des Européens (et pour la stabilité de nos démocraties)

Qu'est-ce qui explique que la France soit le pays dans lequel les citoyens considèrent que la menace est la plus élevée (dans la liste de pays que vous nous proposez) ? Qu'est-ce qui a changé dans leur façon d'appréhender le terrorisme ?

Jérôme Fourquet : Tout d'abord rappelons que cette enquête est récente mais ne prend pas en compte les attentats de Manchester (notamment sur le public britannique). L'enquête a donc été menée dans une période de relative accalmie, vu que la plupart des grands pays occidentaux n'avaient pas été touchés depuis plusieurs semaines de façon importante. Il y avait bien eu l'attaque des Champs Élysées mais on ne parle pas d'attaques massives. Pour autant, 9 Français sur 10 estimaient que la menace était toujours élevée.

On était sur des proportions assez proches assez proches chez les Britanniques et un peu plus basses en ce qui concerne les Allemands, les Italiens et les Américains.

Mais dans tous les pays investigués, quel qu'est été leur degré d'exposition et le nombre d'attentats dénombrés, on constate que l'intensité de la menace parait importante et aussi que cette perception de la menace se stabilise, si on compare aux comparatifs plus anciens dont nous disposons et qui datent de juillet 2015, soit après Charlie Hebdo mais avant le Bataclan. Toutes les démocraties occidentales vivent aujourd'hui une période nouvelle avec une conscience claire partagée par une très large proportion de leurs concitoyens que la menace terroriste est réelle.

Comment explique-t-on dans ce contexte que la France soit le pays dans lequel la sensibilité est la plus aiguë ? Tout simplement parce que la France a été le pays le plus frappé, le plus précocement dès janvier 2015 avec Charlie Hebdo, d'autres attaques de moindre intensité à Nice et Saint Quentin Falavier suivi du point d'orgue en novembre 2015 avec les attaques de Paris. Puis la réplique de cela avec le drame de Nice et le meurtre hautement symbolique du Père Jacques Hamel dans son église à Saint-Etienne du Rouvray. Et ce en termes de série, de nombre d'attaques et de points du territoire touchés, en plus des attentats déjoués qui ont failli aboutir et qui ont été particulièrement couverts par la presse pour mettre en avant l'efficacité des services de police et de renseignement… Ces informations sont à double tranchants parce qu'elles réactivent aussi le sentiment de vulnérabilité. On a déjoué une dizaine d'attentats depuis l'année 2016, et il y a des descentes régulières dans des caches… La France est donc du fait de tous ces paramètres le pays qui a été sur cette période 2015-2017 le plus visé et le plus frappé. Tout cela a évidemment marqué l'opinion publique et c'est pour cela que nous avons une population qui est la plus consciente et alerte sur ces questions.