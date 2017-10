Et Mélenchon décida d'enrichir la fachosphère !

La fachosphère est un endroit où on est bien. Elle a des ressemblances avec l'enfer, où il fait chaud et qui est rempli de jolies pécheresses. A part ça on y trouve des intellectuels comme Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner. Des chroniqueuses comme Natacha Polony. Des pamphlétaires comme Jean-Paul Brighelli. Des écrivains comme Boualem Sansal et Mohamed Kacimi . Des sites d'information comme Causeur et Atlantico.

C'est dire si on ne s'y ennuie pas. Fasciser ensemble est une occupation ludique et roborative. Il y a du monde et souvent du beau linge.

La compagnie de certains des fidèles de cette chapelle est toujours intéressante. Une nouvelle, et très inattendue, recrue vient de rejoindre la fachosphère. Et ce grâce à Jean-Luc Mélenchon qui œuvre inlassablement à la nourrir et à la grossir.

Le patron de la France Insoumise a déclaré que Manuel Valls avait "parfaitement intégré la fachosphère". Et pour faire bonne mesure auprès de son électorat, il n'a pas omis de dire que l'ancien Premier ministre était un suppôt d'Israël! Et oui, il est comme ça le Jean-Luc! Plus il y a de fascistes, plus il est content. Plus les fascistes se multiplient, plus son combat antifasciste prend un aspect héroïque…

Le mot "fachosphère" a des points communs avec le mot "islamophobie". Tous deux ont été inventés, forgés de toutes pièces pour réduire au silence tout esprit libre ou critique. Avisez-vous de mettre en cause un prédicateur musulman particulièrement allumé, aussitôt fuse, pour vous disqualifier, le mot "islamophobe"… Parlez-vous des attentats terroristes sans ajouter "ça n'a rien à voir avec l'Islam" et vous êtes catalogué au fer rouge comme islamophobe. Circulez y a rien à voir. Taisez-vous y a rien à dire.

La fachosphère est plus utile encore. Elle est le refrain obligé et monotone de nombre de médias, de BFM TV à France 2, de Libération à Télérama. Danièle Obono, la député favorite de Mélenchon dit une connerie grosse comme un camion et immédiatement arrivent les mots : "la fachosphère s'en empare". Oubliée la connerie. Deux femmes sont égorgées à Marseille, et pareillement arrive sans surprise la phrase : "la fachosphère s'en empare". Oublié l'assassinat. Des policiers voient leur véhicule incendié par des voyous de banlieue et – on ne change pas un disque qui marche – on enchaine avec "la fachosphère s'en empare". Oubliée l'agression.

On vous le dit. La fachosphère devrait être déclarée d'utilité publique. Que deviendraient sans elle Mélenchon, le CRAN, le CFCM, le MRAP, le NPA. Qu'écriraient alors les médias cités plus haut devenus orphelins? La fachosphère a de beaux jours devant elle. Jusqu'à maintenant, elle n'était qu'un petit commerce de proximité. Grâce à Mélenchon, elle va accéder au statut de grande surface.