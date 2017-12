Energies marines renouvelables : attention aux pièges dans lesquels l’idéologie peut si facilement nous jeter

Décidément science et politique ne font pas bon ménage, et le développement des énergies marines dans notre pays en sont une belle illustration. Ce qui a été réussi pour le développement de l’énergie nucléaire ou l’aéronautique, c’est-à-dire une volonté politique, des financements et finalement la mise sur le marché d’objets compétitifs a contaminé la pensée du pays. Tout d’abord le succès est relatif, on a beaucoup parlé des retombées extraordinaires du Concorde sur l’industrie nationale, mais on peut aussi constater un échec commercial, on se réjouit de la compétitivité de la fourniture de notre énergie électrique grâce à nos 58 réacteurs, mais on aurait du mal à justifier ce programme par nos exportations !

Nous devrions donc revoir le lyrisme actuel sur nos merveilles et refaire dans nos têtes un meilleur diagnostic. Autrement dit, ne recommençons pas l’auto-flagellation et la repentance qui est notre quotidien dans d’autres domaines, mais restons lucides, pour qu’une politique réussisse il faut de la continuité, de bons techniciens, et des tempéraments d’entrepreneurs qui sont rares chez les fonctionnaires. Largement subventionner peut conduire au succès, mais le plus souvent les prédateurs sont attirés et quelquefois comme on le constate aujourd’hui sur quelques sujets énergétiques les escrocs.

Avec la longueur de nos côtes nationales dans tous les océans, le thème de l’industrie de la mer est politiquement porteur. Cela n’a pas empêché la disparition progressive de nos chantiers navals tandis qu’en Europe et dans le monde d’autres pays y trouvaient un développement fructueux. Dernièrement on a cru comprendre que nous n’avions pas les quelques millions permettant aux Chantiers de l’Atlantique de rester français, et il va nous falloir faire des efforts pour conserver nos chantiers régionaux.

Par contre, l’industrie des algues n’ayant pas passionné les fonctionnaires, de nombreuses initiatives ont été lancées, elles ne demandent qu’à croitre, sous réserve que les banques veuillent bien soutenir les jeunes entrepreneurs et que l’Etat les laisse travailler…

Mais ce qui a passionné le monde politique et administratif, ce sont les énergies marines, ils ont été relayés par les commentateurs régionaux et nationaux, et des millions d’euro ont été déversés pour préparer la mise en place de matériels…qui n’existaient pas encore. Ainsi chez moi, en Bretagne, il n’y avait pas un jour où je n’étais agressé par un militant m’enjoignant de me mobiliser pour l’autonomie de ma région grâce à l’énergie de la mer, et donc d’abandonner mes pratiques douteuses dans les énergies fossiles ou nucléaires. Voyant un polder s’installer dans ma ville natale, Brest, pour accueillir les industries qui allaient relancer l’emploi dans cette cité abandonnée par son arsenal historique, je me suis penché sur ce secteur qui enflammait aussi nos cousins de Lorient, et notre famille éloignée de Cherbourg. J’ai ainsi assisté à la convergence de millions d’euro vers des appareils de plus en plus gros enthousiasmant les journalistes qui participaient ainsi à des premières mondiales bretonnes. Les journaux adorent flatter la fierté des lecteurs, et nous apprenons aujourd’hui que Miss France , ex miss Nord Pas de Calais est née à Fougères, c’est donc une Bretonne ! Hé bien nous avions nos Miss France industrielles à Bréhat, à Ouessant et la Bretagne allait bientôt être autonome avec une énergie renouvelable venant de ses mers. En tant qu’industriel je me méfie des « premières mondiales », si cela marche techniquement il y a souvent des pertes financières record …des retards…et des arrêts, on appelle cela essuyer les plâtres. On peut dire ici qu’entre l’Etat, les Régions et les sociétés nationales on a ainsi dépensé beaucoup avec des objectifs incertains et des industriels optimistes très gourmands d’argent public.