Emmanuel Macron et Angela Merkel face aux 4 dossiers urgents nécessaires pour relancer l'Europe (et dégripper le couple franco-allemand)

Alors que le monde entier à les yeux braqués sur la nouvelle présidence française et s’interroge sur la capacité du président à débloquer ce vieux pays pour le réintroduire dans le concert des grandes nations du monde, les dirigeants européens ont bien compris que l’objectif d’Emmanuel Macron est avant tout de sauver la construction européenne et de la faire évoluer.

Macron a cette conviction, doublee d’une formation partagée par toute la génération Erasmus à laquelle il appartient.

Depuis Valery Giscard d’Estaing, dans les années 1970, la France n'avait jamais eu un président aussi jeune, mais surtout un président aussi ouvert sur le monde, sur la modernité et sur l’Union européenne.

Et de tous les candidats à la présidentielle, il faut reconnaître qu’Emmanuel Macron est celui qui a le plus défendu l'idée que l'avenir de la France ne pouvait s'inscrire que dans l'Union européenne.

Politiquement, c’était très courageux et risqué parce que chacun savait que plus de la moitié des Français se déclaraient très eurosceptiques et même très souverainistes. Plus de la moitié des Français considéraient que leurs difficultés, leur déclassement, le chômage de masse étaient imputables à la perte de souveraineté au profit d’une gouvernance européenne considérée comme arrogante, d'une Banque centrale trop indépendante et d’une Allemagne surpuissante ... Plus grave encore, la moitié des Français se tournaient vers des candidats qui leur proposaient un repliement à l’intérieur de leurs frontières, des candidats qui prônaient même un refus de l‘économie ouverte.

Contre le vent qui soufflait sur les braises de la démagogie et du populisme, Emmanuel Macron a donc été élu avec un programme très ambitieux, fondé sur le pragmatisme et le respect des réalités : la jeunesse, l’ouverture sur le monde, le progrès technologique et l'appartenance à l’Europe

Le partenariat européen est au cœur du projet. Pour Emmanuel Macron et pour la majorité des dirigeants européens, l‘Union européenne est la seule équation possible pour garantir l'avenir. D’abord, pour assumer la concurrence mondiale face aux grands blocs de l’ouest et de l’est: l'Amérique et l'Asie.

Mais Emmanuel Macron sait aussi qu’il doit rassurer les populations qui se sentent victimes de l’Europe et de l'euro. La plupart des dirigeants européens, y compris en Italie, en Espagne et même en Grèce, ont su barrer la route au populisme. Avec parfois beaucoup de difficultés.

Dans ce partenariat européen, le couple franco-allemand forme l’axe majeur, et la relation entre Emmanuel Macron et Angela Merkel va être la pièce maitresse du dispositif.

Or Emmanuel Macron et Angela Merkel ont toutes les raisons de bien s’entendre. Un peu comme Valery Giscard d’Estaing et Helmut Schmidt, ou comme François Mitterrand et Helmut Kohl. En leur temps.

L'enjeu est considérable. Emmanuel Macron et Angela Merkel savent que la restauration de l'équilibre de l'Union européenne dépend avant tout de leur coopération. Ils savent que c’est aussi le seul moyen de proteger la démocratie et de lutter contre cette vague de populisme qui peut déferler partout.