L’élection de Macron et la nomination d’un gouvernement très pro-européen ont redonné des couleurs à l’euro. Très bien, sauf qu'il faut des résultats et vite...

A priori, tout va mieux. Les milieux financiers et l’ensemble du monde des affaires sont devenus euphoriques depuis lundi. Les indicateurs de moral et de perspectives sont remontés dans le vert, tous. L’euro face au dollar a repris du poids, les émissions obligataires se sont débloquées et les emprunts français se vendent comme des petits pains à des taux dérisoires, le voyage du nouveau président français à Berlin tombait bien, la France avait besoin d’argent, elle a donc emprunté plus de 7 milliards en quelques minutes, à un coût proche de zéro.

Elle aurait pu emprunter plus de 50 milliards... Ce qui prouve que pour les prêteurs, la France n'est plus porteuse de risques systémiques graves. La nomination d’un gouvernement très européen va encore renforcer la croyance dans la stabilité de la zone Euro.

Bref, c’est presque l’euphorie, c’est évidemment le résultat de la conjugaison entre un effet Macron et un effet Merkel. A l'issue de l'entretien entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, il y a tout ce qu’on a dit. Mais il y aussi tout ce qu'on ne s’est pas dit ...

L’effet Macron s’est d’abord traduit par un soulagement énorme d’avoir échappé au pire, c’est à dire à Marine Le Pen. A ses idées, son manque d’expertise, sa méconnaissance des réalités et surtout ses promesses qui auraient pu déboucher sur le chaos dans la zone euro.

Cela dit le discours et les projets d'Emmanuel Macron ont aussi beaucoup contribué au changement de climat. On voyait la France face au risque de populisme et d’euro scepticisme, et voilà qu’elle porte au pouvoir, le candidat le plus ouvert à la mondialisation, le plus favorable à l’économie de marché et le plus européen convaincu.

Les intentions délivrées à l'issue de la rencontre avec Angela Merkel ont fini de convaincre les marchés sur sa détermination à renforcer la zone euro. Lorsque le président français confirme la nécessite de changer les traités pour approfondir l’union monétaire, de mettre en place une meilleure coordination sur la défense, la fiscalité, le social. Quand il exclut une prise en charge des dettes passées mais suggère de mutualiser les financements de projet à venir, l’ensemble du monde des affaires ne peut que se réjouir de ce réalisme, qui signifie en creux que la France va enfin régler ses problèmes et ranger sa maison par quelques réformes structurelles qu‘elle a toujours promis de faire sans jamais les réaliser.

L’effet Merkel a donné du relief aux propos d’Emmanuel Macron. La chancelière n’a pas hésité à apporter sa confiance et son accord aux projets du président français. Elle va au devant d’élections qui auraient pu être difficiles pour elle, car elle est confrontée à une montée du populisme en Allemagne, les projets Macron répondent à une partie des revendications des électeurs allemands. L'Allemagne accepte toute évolution de l'Europe, à condition que cette évolution ne se traduise pas pour elle, à faire des chèques pour payer les factures des autres.