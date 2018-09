Philippe / Wauquiez : le match des deux droites dont aucune ne peut se permettre de reproduire l’erreur de Valls sur les gauches irréconciliables

Atlantico : Alors que Manuel Valls avait théorisé la notion de gauches irréconciliables pour en arriver à une désertion plus ou moins forcée de la politique française, en quoi l'enjeu pour la droite française, et pour les deux protagonistes, est d'éviter d'en arriver à une telle conclusion ?

Edouard Husson : Les Républicains en général, Laurent Wauquiez en particulier, doivent marquer une opposition sans compromission à Edouard Philippe - sous peine de disparaître. C’est une question politique: on est soit dans le gouvernement et la majorité parlementaire et présidentielle soit dans l’opposition. Il n’y a pas d’entre-deux. C’est d’autant plus vital pour la droite qu’une partie d’entre elle - des éléments de grande valeur- se sont ralliés à Macron. C’est pourquoi il n’y a pas le choix. Il faut réaffirmer une droite puissante; et il est donc nécessaire de marteler que Macron n’est pas de droite et gauche à la fois comme il l’a prétendu durant sa campagne mais fondamentalement, essentiellement, de gauche; c’est d’ailleurs ce que le Président ne cesse de marteler quand il se réclame du progressisme ou du libéralisme.

La question suivante, c’est la ligne que devrait incarner l’opposition de droite.

Une partie d’entre elle aurait pu se rallier à Macron sur les idées et les projets mais n’a pas eu le courage d’Edouard Philippe. Si Laurent Wauquiez veut réussir dans son entreprise, il doit tenir compte à la fois de cette droite qui n’en est pas vraiment une et, d’autre part, de cette autre droite, exclue du jeu politique, qu’est le Rassemblement National - lui aussi un mouvement de droite même si Marine Le Pen s’est obstinée à poursuivre l’électorat de Jean-Luc Mélenchon pendant la camapgne présidentielle. A partir de là, Laurent Wauquiez - ou un autre - doit choisir entre plusieurs scénarios. Le premier, improbable, consisterait à tendre la main à la fois aux centristes et au Rassemblement National. Le second consisterait à rompre avec le centre crypto-macroniste et à choisir une stratégie d’union des droites, dans la lignée de Nicolas Dupont-Aignan entre les deux tours de la présidentielle; du point de vue des Républicains, ce scénario a l’inconvenient de rouvrir un espace au centre pour Macron au lieu de le pousser le plus possible vers la gauche. Le troisième scénario, inspiré de la stratégie de Nicolas Sarkozy en 2007, consiste à créer à droite un pôle d’idées et de militants suffisamment puissant pour attirer à la fois des centristes, des « républicains » et des « nationalistes ». Mais cela demande un changement radical de logiciel, une rupture avec l’histoire de la droite depuis 1974 qui aille beaucoup plus loin que la finalement timide parenthèse sarkozyste dans une séquence globale où la droite n’a quasiment plus jamais été de droite depuis la mort de Georges Pompidou.

En quoi la droite aurait tout intérêt à conserver sa part d’ambiguïté, tout comme l'était la victoire mitterandienne de 1981, ou la cohabitation entre RPR et UDF au cours des dernières décennies ? Quelle est la condition permettant de faire vivre de façon constructive cette ambiguïté ?

Le gaullisme du Général ou le sarkozysme se sont construits sur des ambiguïtés. De Gaulle avait, en revenant au pouvoir en 1958, un soutien massif, des partisans de l’Algérie française aux centristes. Et le mouvement a pu survivre à l’abandon de l’Algérie et au refus gaullien de l’Europe fédérale: malgré des défections, De Gaulle a été largement réélu en 1965. L’éventail des forces rassemblées par Sarkozy était plus étroit au départ et il n’a pas survécu au quinquennat du président - à quelques centaines de milliers de voix près. En fait, Sarkozy n’a pas complètement tenu ce qu’il avait annoncé: la rupture, à droite. En particulier, son action sur le contrôle de l’immigration a été mitigée, malgré les déclarations; et la libéralisation des forces entrepreneuriales du pays n’a été que limitée. De Gaulle, lui, a résisté à l’usure du pouvoir, parce que sa rupture initiale était réelle: rupture constitutionnelle; rupture diplomatique et militaire, rupture avec les empires, y compris l’Empire français. C’est la réalité de la rupture de départ qui permet ensuite de cultiver des ambiguïtés. Giscard aussi a provoqué une rupture: mais elle allait à rebours de son intérêt: il a mis en oeuvre, concernant les moeurs, une politique de gauche, qui l’a empêché d’être réélu puisqu’une partie de l’électorat de droite s’est détournée de lui en 1981 à cause de la libéralisation de l’avortement; et, de même, sa rupture avec le gaullisme en faveur d’une Europe fédérale lui a coûté énormément de voix. De façon similaire, Chirac a bien failli ne jamais être élu président - ni réélu - car il est devenu giscardien après avoir fait battre Giscard; il a laissé le Front National s’installer à la place du gaullisme. Un leader de droite peut se permettre toutes les ambiguïtés qu’il désire pourvu que ce soit toujours des « ambiguïtés de droite »!