La douche froide : le sondage qui montre que la victoire de 2018 laisse les Français totalement de marbre sur le vivre-ensemble

Atlantico : Votre sondage montre que l’euphorie sportive des Bleus ne semble pas contaminer l’optimisme ni la perception d’un véritable vivre-ensemble pour les Français. Ils ne sont que 24% à penser que la Coupe du Monde va améliorer les relations entre Français issus de l’immigration et Français non issus de l’immigration. Et 23% entre Français des centre-ville et des banlieues. Vit-on une victoire qui s’oppose à la France Black Blanc Beur tel qu’on l’a décrit en 1998 ? Quelles différences entre les deux événements laisse entrevoir votre sondage ?

Jérôme Fourquet : On voit que l’impact dans l’opinion publique de la victoire sportive tout à fait méritoire et remarquable de l’Equipe de France n’a pas été aussi puissant que le parcours de leurs glorieux ainés en 1998. On le voit dans notre enquête avec un différentiel de résultat d’à peu près de trente points quand on compare les deux victoires, que ce soit sur l’optimiste que cette victoire aurait engendré, ou de manière plus particulière quant aux relations entre les différentes catégories au sein de la population française puisque c’est évidemment dont il était en permanence question de manière sous-jacente dans les commentaires qui ont accompagné l’euphorie consécutive de la victoire des Bleus.

Comment l’expliquer ? De plusieurs manières. D’abord sans doute parce qu’on a un effet rétrospectif : 98, c’était la première qu’on avait un événement de cette ampleur. Et on a aujourd’hui collectivement et individuellement le recul nécessaire pour juger de ce qui s’est passé ensuite. De très nombreux jeunes qui n’étaient pas né ou trop jeune lors de 98 étaient dans une sorte de « revival » générationel de ce qui s’était passé en 98. C’est vrai pour les jeunes, mais pour le reste de la population, qui a vécu 98, qui a connu l’engouement réel de ce moment là. Et cet engouement a été ensuite quelque peu douché. 20 ans se sont passés, et la situation de la société française ne s’est manifestement, aux yeux de nombreux citoyens, pas améliorée. Il y a une espèce de rétrospective, considérant qu’on avait beaucoup cru en 1998, que 2018 est de la même ampleur. Or l’histoire leur a montré des fractures françaises, des doutes, des divisions au sein de la société, des remises en question du vivre ensemble. Et que le doute est bien présent, voire s’est renforcé.

Deuxièmement, quand on rentre dans le détail de ce long cheminement de vingt ans, qu’avons-nous connu collectivement, qui a marqué les esprits ? Nous avons, puisqu’il est question d’intégration de la jeunesse de banlieue, issue de l’immigration, les émeutes de 2005. Ces émeutes de 3 semaines montrent de manière tout à fait limpide et criante l’ampleur des fractures qui existent entre le jeunesse des banlieues et le reste de la société française. Et ce même si un certain nombre de porteurs du maillot bleu sont des incarnations vivantes des voies de réussites et d’intégration qui peuvent s’offrir à cette partie population française, 2005, soit 7 ans après la victoire 1998, vient remettre en question le « black blanc beur » de 1998. Même plus tôt, avec le 21 avril 2002, l’accession au second tour de la présidentielle du candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen, on voit sur le plan politique un certain nombre de fractures présentes, quand on sait que Le Pen est alors élu sur un discours qui fustige l’immigration. Et on est 4 ans seulement après 1998. Et si on se rapproche d’aujourd’hui, dans un autre registre, la vague d’attentat de 2015 qui s’est prolongée en 2016, est une autre démonstration, dans un autre registre, du fait que la société française avait en son sein une partie de la population qui ne faisait pas société avec le reste du corps social et rejetait très fortement nos valeurs. Tout cela est présent dans les mémoires collectives et explique le fait que le choc d’optimisme de 1998 est beaucoup plus tempéré aujourd’hui. C’est une forme d’expérience acquise depuis vingt ans qui s’exprime.