La dernière trahison d’Alain Juppé ?

Ou plutôt Emmanuel Macron est le Juppé que de nombreux Français voyaient déjà à l’Elysée avant la primaire de la droite de 2016. En plus jeune, en plus exalté, en allié assumé de la sociale-démocratie. Mais pour le reste, que différencie vraiment le Juppé version 2016 au Macron d’aujourd’hui ? Pas la même adhésion viscérale à l’Europe fédérale et la dissolution de la nation. Pas la même appartenance à l’élite suprême du pays, l’Inspection générale des finances, cette confrérie d’élus soudée par une conviction partagée de supériorité méritée, par un cynisme à toute épreuve et par une solidarité de caste qui prime sur tout le reste.

D’ailleurs, la nomination d’Edouard Philippe annonçait déjà cette quasi-fusion des projets et des équipes. Plus qu’un débauchage politicien, la nomination du Premier Ministre était la révélation de la vraie nature du macronisme : un juppéisme caché sous les oripeaux d’une gauche moribonde le temps d’une campagne. Six mois après l’élection, la gauche macroniste est déjà morte, vaincue par les baisses massives d’impôts accordées aux hyper-riches et par les ordonnances réformant le marché du travail. Au final, la manœuvre est admirable. Qu’importe l’élu.

En 2017, il fallait à nos oligarques maisons – les grands intérêts qui n’ont jamais renoncé à ce que la France soit gouvernée selon leurs intérêts - un « vrai » président capable, enfin, de « faire le job », pas un Sarkozy, trop incontrôlable, ou un Hollande, malgré tout bien trop mou. Juppé faisait l’affaire. Vieux, mais populaire. Un héritier du gaullisme, un chiraquien survivant improbable du sarkozysme. Un homme brillant et déterminé, « droit dans ses bottes », capable de redonner de la dignité aux institutions et de réformer avec réalisme et fermeté. Alain Juppé fut, deux ans durant, le candidat du « système », le garant des « réformes » nécessaires pour le faire durer. Un « européen » (sic), un « vivre-ensembliste », un « libéral pragmatique », un vrai partisan du statu-quo qui enchante nos élites post-soixantehuitardes enrichies et avachies. Son seul défaut fût sa vraie nature d’apparatchik : sa fidélité au parti qu’il avait dirigé, qu’il avait créé, ce parti sans lequel rien n’aurait été possible pour lui. Sa candidature aux primaires lui fut fatale.

Fillon, un temps, a reçu le soutien par défaut de notre oligarchie, mais non … trop conservateur, trop proche d’une droite autoritaire, trop tiède sur l’Europe fédérale, trop enraciné. Ses ennuis judiciaires firent le reste. Macron offrit un substitut idéal. Jeune sans doute, inexpérimenté, mais si séduisant. Le Juppé nouveau était arrivé. Un Juppé « plus jeune ». Un Juppé moins raide. Un Juppé en mieux.