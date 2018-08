La démission de Nicolas Hulot est-elle la preuve ultime que la France est irréformable ou qu’Emmanuel Macron n’est en rien meilleur que ses prédécesseurs ?

Atlantico : Comment interpréter un tel retournement à l'aune de la politique d'Emmanuel Macron ? Faut-il voir ici le résultat à travers la démission de NIcolas Hulot d'une France "irréformable" ou faut-il plutôt incriminer la capacité d'Emmanuel Macron à mener à bien de véritables réformes d'ampleur ?

Philippe Crevel : Évidemment, la vérité se trouve un peu dans les deux.

Premièrement, en France, on encense et après on lynche. Nous sommes dans un retournement médiatique pour Emmanuel Macron qui est assez traditionnel dans le pays. Par le passé, Nicolas Sarkozy comme François Hollande ont connu cela. Le problème, c’est d’éviter que la descente aux enfers soit interminable. C’est tout le problème du rebond pour un président en exercice surtout que dans un quinquennat, le temps va plus vite que dans un septennat. Mais tous les quinquennats aujourd’hui ont donné lieu à beaucoup de déception dans l’opinion et à une versatilité de l’opinion beaucoup plus forte que dans le passé.

On va dire que le quinquennat a accéléré des cycles d’opinion et les frustrations sont encore plus importantes que dans le passé.

Il y a aussi le contexte propre à Emmanuel Macron. Il a, comme son prédécesseur, parié trop sur le retour de la croissance en se disant que celle-ci allait permettre de réduire les déficits et de rendre plus facile la vie du gouvernement. Or, il est rappelé aujourd'hui par les réalités : ralentissement de l’économie, hausse du prix du pétrole, chômage qui ne baisse plus... Cela entraîne une certaine inquiétude dans l’opinion. On a l’impression d’un gouvernement qui godille pour essayer de passer un petit coup de vent.

Erwan Le Noan : La rentrée 2018 se présente sous des auspices moins favorables que celle de 2017 pour le Gouvernement. Pour autant, il ne s’agit peut-être pas d’un « retournement », probablement plus un infléchissement dans l’opinion. Il reste à déterminer ce qui motive précisément cette évolution. Est-elle liée aux réformes ? Et si tel est le cas, est-ce lié à leur excès ou leur défaut ? Est-elle liée aux flottements du gouvernement pendant l’été ?

La France n’est pas un pays irréformable. L’élection du Président Macron a suscité un souffle positif qui lui a permis d’avoir le soutien y compris d’électeurs qui ne s’étaient pas tournés vers lui a priori. Un an après, il y a de fait un essoufflement : les électeurs ne perçoivent pas clairement la vision, le projet pour lequel le gouvernement lui demande de faire des efforts. C’est un signal, mais probablement pas suffisant pour créer une inquiétude élevée : il n’y a pas d’élection immédiate et il n’y a pas d’opposition qui semble à ce stade suffisamment crédible pour exercer le pouvoir à sa place.

Emmanuel Macron paye-t-il finalement des réformes conduites à dose homéopathique ?

Erwan Le Noan : Le président de la République a remporté l’élection présidentielle et ensuite les élections législatives en portant un discours de transformation : son élection a eu l’effet d’un choc et il a été maintes fois répété que la France entrait dans une nouvelle ère. Cette séquence a très certainement créé une demande de réforme rapide, de résultats immédiats et un peu de transformation « magique », comme s’il avait suffi que l’élection du président change le pays sans douleur.

Plus d’un an après, les électeurs ne perçoivent pas encore les résultats des réformes mais ils en perçoivent les effets indésirables. C’est normal : il est peu probable que des politiques fournissent des changements dans des délais aussi brefs. Il est normal aussi que ces réformes aient un coût.

Dans ce nouveau contexte, les Français semblent ne plus percevoir clairement le sens des efforts qu’on leur demande. La question n’est donc pas tant l’intensité des réformes que leur calendrier, leur réalisation et leur explication.

Philippe Crevel : Aujourd’hui la grande réforme, ce sont les ordonnances travail qui ne sont finalement que le prolongement de celles qui avaient été passées sous François Hollande. C’est la poursuite d’un mouvement engagé. Cela ne crée pas un choc en tant que tel.

Pour les autres réformes, on attend un petit peu. Qu'il s'agisse d'une formation professionnelle, du chômage ou l'on attend toujours, de la retraite où l'on ne voit pas très clair, de l'économie budgétaire, etc.

Les seules réformes qu’il a menées en plus des ordonnances, c’est la suppression de la moitié de l'ISF et le prélèvement forfaitaire unique avec la hausse de la CSG ainsi que le début de la suppression de la taxe d’habitation (toujours pas financé). Il n'a pas réglé le problème de la compensation et le problème pour les collectivités locales. On est plutôt dans le marécage qu’au milieu du quai ou en pleine mer des réformes.