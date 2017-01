Défiance (et dégoût) records vis-à-vis des politiques : mais au fait, est-ce que nous ne serions pas aussi responsables des élites que nous avons…?

Bruno Cautrès : Ce résultat n’a que l’apparence d’une contradiction. En fait dans nos démocraties, et pas seulement en France, les citoyens voient de plus en plus leur système de gouvernement avec un regard critique, même défiant, tout en continuant d’adhérer aux grands principes de la démocratie représentative. L’appétence pour le débat public existe mais les chemins qu’empruntent les citoyens pour se faire entendre ou s’exprimer se sont diversifiés : le vote continue d’être le moyen d’expression publique privilégié mais dans le même temps des formes plus ponctuelles d’expression de la citoyenneté se développent, on l’a vu au moment des Nuits debout par exemple.

Au fond, la démocratie représentative repose sur ce paradoxe que nous acceptons de déléguer notre souveraineté à des « experts » de la décision politique (nos élus) tout en restant sur l’idée que cette délégation va peut-être ne pas nous représenter ou même trahir ses engagements et ses promesses. La promesse non-tenue est un reproche presque éternel du citoyen vis-à-vis de l’élu. Dans les périodes de grand changement, comme celle que nous vivons depuis ces dernières décennies avec l’ouverture de nos pays et la question de leur place dans un monde global et dans les périodes de crise économique il devient beaucoup plus difficile pour les hommes politiques de gérer cette contradiction ou cette tension inhérente à leur mandat. Il se trouve que nous vivons les deux processus à la fois, grand changement et crise économique. Cela a accentué encore plus cette tension. Les grandes explications politiques qui servaient avant à donner sens aux changements et à montrer la direction aux citoyens ne sont alors plus perçues que comme des discours creux, éloignés des préoccupations et de la vie des électeurs. Cela ne veut pas dire que nous vivons « la fin des idéologies », mais que nous vivons une période de fortes turbulences pour elles.

Les exemples d'incohérence sont légion. 40% des interrogés affirment vouloir un homme fort à la tête de l'Etat qui n'aurait pas à se soucier des institutions mais élisent pourtant un président "normal". Ils veulent des réformes libérales mais sont parfois en quête d'interventionnisme économique. Au final, est-ce que les Français ne devraient pas se poser la question de savoir ce qu'ils attendent vraiment d'un politique avant de le défier.

Bruno Cautrès : On constate depuis le début de notre enquête, dont la première vague avait été réalisée en 2009, une permanence de ce thème de « l’homme fort ». Cela traduit une demande d’ordre public, de verticalité. Cela ne veut bien sûr pas dire que la France serait prête pour un régime politique autoritaire ! Notre « culture politique », façonnée par l’élection qui structure notre vie publique (l’élection présidentielle au suffrage universel et avec scrutin majoritaire) renvoie de manière permanente l’image du pouvoir vertical, jacobin, qui décide. Ici encore, la crise économique et la perte de sens liée aux bouleversements du monde global, ont accentué la demande d’efficacité dans la décision. En toile de fond, cette demande traduit indirectement la demande de protection comme en témoigne aussi le fait que toutes les institutions qui incarnent la proximité, la sécurité et la protection sont nettement plus favorablement perçues que les autres. L’élection de François Hollande, le « président normal », traduisait le contexte post-Sarkozy mais aussi le besoin de proximité et de protection. Et l’un des ressorts des difficultés qu’a connues François Hollande dans l’opinion a justement été, au début de son mandat, qu’il n’arrivait pas totalement à combiner ce registre avec celui de la verticalité