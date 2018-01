Davos : petite histoire de la manière dont les élites occidentales ont perdu le contrôle de la mondialisation (et mis nos démocraties en danger sans paraître s’en rendre compte)

Ce mercredi 24 janvier, Emmanuel Macron se rendra au Forum économique mondial de Davos, dont l'agenda sera, comme cela a été le cas lors de l'édition 2017, consacré en partie à la question des inégalités. D'un point de vue historique, dans quelle mesure est-il possible de considérer que les "élites libérales et progressistes" ont pu être dépassées par les effets de la mondialisation, notamment dans la progression des inégalités que l'on a pu constater dans une large part des pays occidentaux ?

Jean-Paul Betbeze : Les « inégalités », plus encore celles de patrimoine que de revenu, ne viennent pas seulement de la globalisation, mais surtout de la rencontre entre la globalisation (le container et le cargo) et la révolution technologique en cours.

C’est cette dernière qui diffuse les informations à toute allure, frappe d’obsolescence les savoirs, les hiérarchies et plus encore les structures de production et de distribution. C’est elle, en sens inverse, qui fait naître les marques mondiales, qui évincent et tuent celles que ne peuvent l’être, ou ne le sont plus. The winner takes it all. L’économie actuelle des plateformes, celle d’Uber et de la disruption, conduit à la hausse des tailles de production et d’organisation sans déséconomies d’échelle. Bref au monopole, vite mondial.

Les « élites libérales et progressistes », ouvertes aux échanges, ont donc été dépassées par la vitesse de la mondialisation, technologique, scientifique puis financière et ses effets de polarisation, dans certains lieux, des compétences et des richesses, sur le modèle de la Silicone Valley. C’est cette vitesse, qui a bousculé les savoirs et les organisations. Elle a conduit au chômage de masse dans les pays industrialisés, mais aussi au plein emploi des « compétents », avec des salaires élevés et croissants, et à la « servicisation » croissante des activités, avec des salaires faibles. Il en résulte, aux Etats-Unis ou en Allemagne par exemple, une cohabitation du plein emploi et de la faible inflation. Les « inégalités » ne sont pas seulement de patrimoine et de revenu que de situation, avec un chômage souvent durable, des carrières fragilisées et menacées et de plus en plus « plates ». On parle en effet toujours des inégalités en termes monétaires, et peu ou pas de situation et de carrière, bien plus importantes - économiquement et politiquement. Car c’est de là que naissent les populismes.

Edouard Husson : La question des inégalités s’est invitée à Davos. Cela veut dire que nous sommes à la fin d’un cycle. Je voudrais donner deux points de repères en remontant en arrière. J’ai le souvenir d’une interview de Stanley Fischer, en 2004, qui se réjouissait de ce que l’ouvrier américain n’ose pas réclamer sa part de la création monétaire: « exubérante » de l’époque: avec beaucoup de mépris pour « les déplorables » (Hillary Clinton), cet économiste respecté expliquait que si l’ouvrier américain réclamait une hausse de salaire, son patron avait la menace de la délocalisation des emplois pour le faire taire. Remontons encore quinze ans plus tôt, le néolibéralisme triomphait en même temps que le Mur de Berlin s’écroulait. Eh bien, en une génération, on aura vu l’euphorie liée à l’avènement d’une nouvelle idéologie, son apogée puis le début de son déclin. Aujourd’hui, les milieux dirigeants occidentaux sont incapables de refouler la question des inégalités . Et la personnalité la plus attendue à Davos, c’est Trump, ce milliardaire qui s’est fait le porte-voix des « déplorables », en particulier de l’ouvrier américain oublié pendant trente ans par tous les artisans de la mondialisation néo-libérale.



Lorsque nous décrivons le cycle d’une génération, nous devons éviter d’écrire l’histoire en partant du dénouement. Le moteur de la génération que nous envisageons, c’est l’individualisme. C’est un truisme de dire que si vous faites passer l’individu avant la société, vous allez susciter des inégalités. Les libéraux et progressistes dont vous parlez ont été avant tout des individualistes, forcenés. Ils ont rejeté le conservatisme et le socialisme de la génération des parents ou des grands-parents et ils ont affirmé leur système: libération des moeurs et libération de la finance ont marché de paire. Ensuite, il faut analyser plus finement: vous avez plusieurs cohortes concernées; en gros, on peut suivre la montée, le triomphe et la mise en cause de l’individualisme sur une cinquantaine d’années, de 1968 à aujourd’hui. « Il est interdit d’interdire » a été réalisé autant dans la dérégulation des marchés financiers que dans la libération des moeurs. Les mêmes ont défendu le libre-echange commercial et pratiqué l’échangisme libertin avec une intensité qui n’a rien à envier à l’aristocratie du XVIIIè siècle.

Concernant la France, où cette "conversion" a pu se matérialiser au cours des années 80, notamment en provenance de la gauche, dans quelle mesure ce choix de la mondialisation et d'une ouverture au "capitalisme financier" a pu se construire par opposition idéologique à une partie de la gauche ancrée au Marxisme ? En quoi cette ambivalence de la gauche a-t-elle pu être structurante au cours de ces dernières décennies, de Georges Marchais et Arlette Laguiller à Jean Luc Mélenchon ?