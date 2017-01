Crise de l’offre ou de la demande ? L’obsession politique française qui ne permettra jamais de résoudre le problème du chômage tant elle passe à côté d'une part de la réalité

Atlantico : Derrière les débats de politique économique autour d'une politique de l'offre et de la demande, la situation actuelle de l'emploi n'est-elle pas plus complexe ? Dans quelle mesure peut-il exister une population tout simplement "inemployable", illustrant ainsi une réalité humaine qui s'éloigne de simples analyses théoriques ?

Nicolas Goetzmann : La première distinction à faire ici, c'est de voir que les discours politiques se contentent effectivement de discours théoriques simples, entre offre et demande, alors que les économistes travaillent bien plus dans le détail, notamment sur ces points de friction qu'il peut exister dans le marché de l'emploi, et dont l'objectif est de comprendre certaines "anomalies" apparentes.

La question relative aux personnes "inemployables" s'est principalement posée aux États-Unis, qui est un cas d'école en raison de la forte baisse du taux de participation de la population à la vie active, principalement pour les hommes dans la "force de l'âge" (entre 25 et 54 ans). Entre 1954 et aujourd'hui, le taux de participation à la vie active de cette catégorie est passé de 98% à 88%, et le mouvement à la baisse a été sévère depuis la crise de 2008. Et ce, malgré la création de quinze millions d'emplois aux Etats-Unis depuis 2010. De nombreuses hypothèses ont été formulées à l'égard de ces personnes qui quittent purement et simplement le marché de l'emploi, entre les hommes qui n'éprouvent plus le besoin de travailler parce que le revenu de leur épouse suffit au ménage, ceux qui choisissent l'oisiveté et les jeux vidéos, ceux qui sont entrés dans une activité illégale, etc.

Mais en testant toutes ces idées, le résultat montre deux causes principales. D'une part, en 2008, 7 à 8% des hommes de cette classe d'âge avaient été incarcérés dans le courant de leur vie, et cette situation frappe les hommes noirs de façon disproportionnée. Évidemment, ces hommes sont massivement concernés par une mise à l'écart du monde du travail. D'autre part, et après analyse des différences de salaires entre les Etats américains, il apparaît qu'une plus forte propension à un retour à l'emploi est corrélée avec des salaires plus élevés, ce qui signifie que les personnes éloignées de la population active sont aussi celles qui renoncent au niveau de salaire qui leur est proposé. Ce qui peut être un moteur pour le travail au noir, l'entrée dans des activités illégales, etc., puisque les aides sociales américaines sont concentrées sur les personnes insérées dans la vie active, dans une logique de "workfare". D'autres facteurs sont également répertoriés, comme la forte hausse de consommation de stupéfiants, mais également d'anti-douleurs, qui témoignent d'une forme de désespérance d'une partie de la population, et qui ont également pour effet de réduire considérablement les chances d'une réinsertion dans le marché de l'emploi. L'exclusion auto-alimente l'exclusion.

Ces questions montrent bien qu'il peut exister des facteurs expliquant des résultats parfois décevants de certaines politiques économiques, et que l'on ne peut pas tout espérer d'une approche purement théorique.

Quels sont les principaux facteurs pouvant rendre des personnes "inemployables" ? Quels sont ceux qui peuvent représenter un obstacle aux ambitions des candidats à la présidentielle de 2017 ?

Le facteur commun à toutes les grandes économies est la question du chômage de longue durée, qui agit de lui-même sur la capacité de retour à l'emploi. C’est-à-dire qu'en-dehors des compétences de la personne, le seul fait d'avoir été au chômage pour une longue durée la disqualifie pour retrouver un emploi. La conséquence est que pour les chômeurs de longue durée, selon une étude publiée en 2014, c'est soit le retour à l'emploi dans des conditions précaires, soit la poursuite du chômage, soit, plus grave encore, une sortie des statistiques parce que ces personnes ont tout simplement renoncé à retrouver un emploi. Or, en France, le nombre de chômeurs de longue durée a explosé au cours de ces dernières années. En septembre 2008, la France comptait 976 500 chômeurs de plus d'un an. Ils étaient 2,415 millions en octobre 2016, soit une progression proche de 150%. En 2008, 29% des chômeurs étaient des chômeurs de longue durée. Ils constituent près de 42% du total actuel (des catégories A, B, C). Le résultat est que le nombre de personnes qui auront de lourdes difficultés à retrouver un emploi augmente mois après mois, ce qui fait gonfler en théorie le taux de chômage structurel du pays, et ce qui signifie qu'elles ne seront même plus intégrées à un discours évoquant le plein emploi.