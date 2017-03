Corinne Lepage : "Ce ne sont pas les ralliements à Emmanuel Macron qui sont importants mais le nombre incroyable de comités locaux qui se mobilisent pour lui"

Atlantico : Depuis votre ralliement à sa candidature, qu'avez-vous découvert d'Emmanuel Macron qui vous conforte dans votre choix ? Et si vous deviez résumer en une phrase l'argument le plus fort pour convaincre en électeurs de voter pour le relatif inconnu qu'est Monsieur Macron, quel serait-il?

Corinne Lepage : D'abord son expression. Je n'y avais pas fait particulièrement attention mais j'aime beaucoup la manière qu'il a de parler à l'intelligence des gens. Il parle en bon français et j'y suis sensible. Puis sa faculté de rassembler. Tous les jours arrivent des gens nouveaux. Puis une volonté de suivre le cap qu'il s'est fixé. L'arrivée éventuelle de Ségolène Royal ou Marisol Touraine par exemple ne signifiera pas une place automatique dans l'équipe. Pour essayer de convaincre les Français, peut-être que la meilleure chose que je puisse dire c'est que je pense qu'il est capable de mener la transformation qu'il promet.

Au moment de votre ralliement, Emmanuel Macron ne s'était pas encore prononcé très clairement sur le nucléaire ou sur le diesel, vos sujets de prédilection, qu'en est-il aujourd'hui ?

Je suis une femme de conviction. Je ne me serai pas ralliée s'il n'y avait pas eu des inflexions notables dans le programme. Pour moi la santé environnementale est un sujet aussi important que le climat. Je tenais à ce que ce soit une priorité programme et c'est affiché comme tel avec des mesures sur les perturbateurs endocriniens, l'utilisation des produits chimiques ou le diesel. Ces mesures sont pragmatiques et cohérentes. Interdire le diesel d'ici 2025 aurait été une mesure incohérente. On ne peut pas interdire à quelqu'un à la campagne de rouler au diesel sous prétexte que l'on est en 2025. Les mesures pour sortir du diesel d'Emmanuel Macron, qui consistent en une approche globale du problème du particulier jusqu'au constructeur automobile, sont cohérentes, réalistes et me conviennent. Sur le nucléaire, j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin. Mais le fait de dire "je maintiens l'objectif", qui est ambitieux, d'arriver à 50% du nucléaire en moins d'ici 2025, de mettre 15 milliards sur la table pour travailler à l'efficacité énergétique et au renouvelable avec derrière un programme complet, c'est bien. On peut promettre monts et merveilles pour faire plaisir mais si on ne dit pas comment on va faire cela pose problème.

D'autre part, le renforcement des moyens de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est une question importante. Le président de l'ASN se plaint du manque de moyens dont il dispose à chaque déclaration. Je pense qu'il faut lui confier tous les moyens dont il a besoin pour ne pas jouer avec la sécurité nucléaire. Fukushima coûte 187 milliards au gouvernement japonais, c'est deux fois le chiffre d'affaire d'EDF. Il me semble que ce serait judicieux d'éviter ce type de scénarios et c'est dans le programme d'Emmanuel Macron de renforcer les moyens de l'ASN

Vous avez déclaré qu'"Emmanuel Macron n'est ni de droite ni de gauche, qu'il cherche à rassembler les Français et quand on voit le monde qui se presse à ses meetings, on voit qu'il y arrive". N'est il pas plutot en train de définir de nouveaux clivages plutôt que de tous les faire disparaître ? Et la politique peut-elle se passer de clivages ? Ne s'agit-il pas plutôt d'assumer de donner la priorité à certains objectifs ou certaines catégories sociales relativement à d'autres parce qu'on considère que l'intérêt général y gagnera ?

C'est une nouvelle offre politique. Partant de là, il ne peut pas y avoir tout le monde dedans, c'est certain. Mais par rapport à ce que l'on a connu, c’est-à-dire la droite des Républicains avec tout ce qui gravite autour et la gauche du Parti socialiste avec tout ce qui gravite autour, ou tout du moins ce qu'il en reste, il est incontestablement en train de le faire éclater.

Autour d'Emmanuel Macron, il y a des gens qui viennent de tous les bords. Moins du côté de la droite que de la gauche, je vous l'accorde, mais ceux de droite ne sont pas négligeables. Beaucoup de personnalités nous rejoignent de tous les horizons. C'est un rassemblement de personnalités mais aussi un rassemblement de gens issus de la société civile, encartés ou pas, avec des sensibilités ou pas.

Il y a un nouveau clivage. Entre les pro-européens et les eurosceptiques. La question de l'Europe est effectivement un marqueur fort de la campagne et Emmanuel Macron est indéniablement le candidat le plus pro européen.

Mais il est injuste de parler en catégorie sociale. Moi, j'ai été élue locale dans le temps. Je connais les gens. Et Emmanuel Macron rassemble largement. C'est celui qui a le plus de parrainages de maires et de nombreux maires de petits villages lui ont accordé leur parrainage. Emmanuel Macron a pour objectif de rassembler et veut éviter les divisions.

Comment se passe concrètement la cohabitation au sein de la campagne Macron entre des ralliés venus de la gauche comme de la droite ? On a vu cette semaine des communistes comme Robert Hue ou Patrice Braouzec, des socialistes "old school" comme Claude Bartolone ou plus libéraux comme Bertrand Delanoë... Qui écoute qui, qui décide quoi ? Et surtout quels sont les points sur lesquels chacun devra laisser ses convictions au vestiaire par impossibilité de mettre tout le monde d'accord ? À quoi devront renoncer les gens de gauche, à quoi devront renoncer les gens de droite pour rendre une synthèse possible ?

Il y a deux catégories. D'abord les gens qui disent "je vais voter pour". Comme Bertrand Delanoë ou Dominique De Villepin. Mais ce ne sont pas des gens qui sont dans la campagne. Les gens que l'on voit, c'est ceux qui sont au sein du comité politique. Là toutes les tendances sont représentées. Des écolos, des UDIstes, des socialistes… Il n'y a pas de problèmes : on discute du fond des choses et cela se passe bien. Par contre, je n'ai vu personne du Modem jusqu'à présent.

Après, il y a un cap qui est fixé. Tout le monde ne peut pas être à 100% d'accord sur tout ce qui est dit. Moi je défendais un point de vue sur le nucléaire qui n'a pas été celui adopté mais in fine, c'est Emmanuel Macron qui tranche.

Du point de vue de la majorité, il y a quelque chose de tout à fait novateur. Il n'y a pas d'accord d'appareil. Moi, je n'ai aucun accord avec Emmanuel Macron. Par contre, il y a des candidats qui déposent des candidatures auprès de la commission d'investiture. Il y a pour l'instant 13.000 candidatures pour 577 circonscriptions. Dans ces 13.000 candidatures, il y a ceux qui sont déjà parlementaires et ceux qui ne le sont pas. Ensuite, on veille aux circonscriptions gagnables et non gagnables et on veille aussi à ce que toutes les sensibilités y soient représentées. On veille également au renouveau de la classe parlementaire, au fait de ne pas avoir de casier judiciaire et à l'adhésion au projet. In fine, c'est la commission d'investiture qui décidera au niveau national.

Je mesure la part d'aléas et d'aventure que cela représente mais Emmanuel Macron réalise quelque chose que j'ai rêvé de faire toute ma vie. D'arriver à marier société civile et politique tout en passant au-dessus des clivages initiés par les partis politiques. Le fait d'adhérer à un parti politique signifie aussi adhérer à des idées qui, parfois ne sont pas du tout les vôtres.

Depuis 20 ans que je fais de la politique, je n'ai jamais vu dans une campagne présidentielle un mouvement qui soit capable de mobiliser autant de comités locaux venus de nulle part capables d'organiser en une semaine 1400 événements dans toute la France. Ce sont des gens sur place qui essayent de convaincre, 10, 20 personnes autour d'eux. Ce ne sont pas tant les ralliements qui sont importants. C'est ce phénomène qui est à l'origine de la vague "En Marche !"

Par la dynamique qu'il a su créer autour de sa candidature, Monsieur Macron incarne un véritable renouveau générationnel mais au-delà de sa personne, comment compte t il rassembler les Français qui ne veulent plus des mêmes politiques publiques, des Français qui sont déçus par les autres partis politiques car ils constatent qu'année après année, ils votent à gauche ou il votent à droite, mais les politiques menées restent pour l'essentiel les mêmes?

Emmanuel Macron n'essaye pas de faire plaisir à tout le monde. Il essaye de prendre le meilleur de ce qui est à droite et de ce qui est à gauche. C’est-à-dire le libéralisme, car on a absolument besoin de libéraliser l'économie aujourd'hui, mais en même temps la solidarité. Une solidarité très moderne parce qu'individualisée. L'idée de dire "chacun a droit au chômage" c'est quelque chose de très important pour les professions libérales et les auto entrepreneurs. C'est complètement nouveau.

Mettre l'accent sur la formation en disant que la transition numérique et écologique c'est avant tout un problème de formation. C'est logique : vous ne pouvez pas assurer la fermeture des usines nucléaires sans assurer la formation de ceux qui y travaillent pour qu'ils puissent par la suite travailler dans le renouvelable par exemple. Ce n'est pas possible. Tout ça c'est un tout. Vous ne pouvez faire plus de liberté que si vous pouvez faire plus de sécurité.