Concentrez-vous ! Se rappeler de ses rêves est un moyen de développer sa créativité

Atlantico : Plusieurs chercheurs ont entrepris de comprendre en quoi le fait de se souvenir de ses rêves permet de développer sa créativité. Les résultats de cette étude ont indiqué que les personnes qui consignaient scrupuleusement leurs rêves se montraient par la suite plus créatives. Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de cette étude ?

Pascal Neveu : Je pense qu’il faut tout d’abord différencier le fonctionnement cérébral du fonctionnement psychique, même s’il existe une interaction entre les deux. Le cerveau peut être comparé à un ordinateur qui donne une réponse suite à une stimulation. Le psychisme peut, quant à lui, être comparable à un serveur qui enregistre des milliards de données liées à notre vécu, notre environnement, nos connaissances, notre éducation, notre personnalité construite à travers notre identité… et qui va répondre de manière complexe en fonction de nos interdits, nos conflits, notre représentation du monde, nos angoisses…

Le psychisme rend vivant et dynamique, mais aussi de manière très compliquée, notre vie cérébrale, qui n’est donc pas qu’un simple ordinateur. Nous nous intéressons depuis l’Antiquité (même dans les textes religieux) au monde du rêve, qui nous échappe.

C’est pour ainsi dire la première activité du matin (se rappeler de nos rêves et notre première interaction avec l’autre - nous raconter nos rêves). Aussi, le sommeil et les rêves sont un champ de recherche depuis des décennies.

En ce qui concerne la créativité, on sait, par exemple, depuis le début des années 2000, que le sommeil améliore les capacités d’apprentissage.On sait également que les somnambules répètent la nuit des événements de la veille. On a également identifié que des rêves anxieux (rater son train, être agressé…) sont des "entraînements" psychiques, d’anticipation face à un événement futur. Par exemple, la majorité des étudiants rêvant échouer à un examen réussissent mieux leurs épreuves que ceux ayant eu un rêve plus "bucolique".

Sans doute est-ce un reste de notre cerveau reptilien, et d’époques lointaines où chasse, guerres, mécanismes de survie alimentaient notre vie psychique quotidienne. Que ce soit chez les étudiants, les artistes, les sportifs, les dirigeants, etc. non seulement les rêves, mais le fait de se rappeler ses rêves, de les revivre, amplifient notre organisation psychique et cérébrale via un dialogue intérieur : l’intériorisation du rêve (l’événement du rêve), son traitement (mon Moi face à cet événement ; le traitement des données par mon cerveau, ma mémoire, mes réussites, mes échecs, mes émotions positives et négatives…) et l’extériorisation du rêve (ma réponse à l’événement).

En les notant, en les relisant, en réfléchissant, etc. , nous amplifions le traitement de l’événement afin de créer une réponse adaptée, sans doute plus efficace, en tout cas différente de la fois précédente. C’est en ce sens que se souvenir de son rêve et le travailler ouvre un champ d’ouverture psychique dépassant certaines limites que nous nous sommes forgées.

D’ailleurs, nous le voyons : lors d’une psychanalyse, certains analysants qui nous disaient ne pas rêver, commencent à se remémorer leurs rêves. Car nous rêvons tous, mais n’avons pas la même capacité à accéder à ce monde subconscient.