Comment Benoît Hamon peut tenter de sauver sa campagne ?

Atlantico : Benoît Hamon semble peiner à exister aux côtés d'Emmanuel Macron, François Fillon ou Marine Le Pen. Les sondages le disent à la traîne. Jeudi soir, il doit participer à l'Emission Politique sur TF1 afin d'y présenter son programme. Mais un de ses objectifs principaux n'est-il pas d'éviter les défections, principalement à la droite de son parti vers en Marche ?

Virginie Martin : Je pense que son principal problème est avant tout de défendre et présenter son programme. Il doit convaincre les Français que ce programme peut tenir la route. Il doit faire campagne, et on fait campagne sur un projet et des idées fortes.

C'est son projet qui lui a permis d'arriver premier au primaire de la gauche.

Après je trouve qu'il devrait faire preuve d'un peu plus d'autorité. Il a gagné la primaire, haut la main, sans les voler, mais il ne dit pas assez qu'il est de fait légitime. En même temps on entends rien d'autre que Fillon en ce moment : il y a une hystérisation telle du débat médiatique qu'il est très difficile pour les autres d'exister. Mais malgré tout, il devrait faire respecter les mesures qui ont été mises en place d'un commun accord. Il n'a pas à arrêter les défections, elles devraient s'arrêter d'elles-mêmes. Il me semble qu'il y a une inversion de la charge de la preuve. Qui a gagné ? Pas Delanoë il me semble ! Et pas la ligne du président de la République.

Il doit instaurer un plus grand rapport de force en sa faveur. Il doit faire son trou, creuser son sillon, imposer ses idées et sa personne. Certes, il ne veut pas jouer le personnage providentiel. C'est tout à son honneur : nos institutions sont immatures, ce qui pousse chacun à vouloir trouver son dieu ou sa déesse. Il n'a pas tout à faite tort de ne pas vouloir incarner ce super-Messie. Mais il sait bien, lui qui a été au MJS pendant des années, que la politique est aussi une histoire de rapport de force. La démonstration de force aujourd'hui, il ne l'a fait pas assez parce qu'il est peut-être, contrairement à ce que disent les gens, beaucoup trop sur le fond de son programme, qui se veut innovant, intéressant et moderne et oublie d'affirmer qu'il est le favori. Peut-être qu'il l'imposera par la suite.

Son projet est souvent porté comme "tourné vers l'avenir" mais pas assez vers la présidentielle. Doit-il se débarrasser de son étiquette d'utopiste pour progresser aujourd'hui ?

Qui peut prouver que ce programme est utopiste ? Personne ne peut le dire. Quand on regarde son programme, on voit qu'il tente de répondre à la question de la transition économique, à la question de la transition écologique, à la question du travail, à la crise du modèle politique etc. Ce programme me semble très ancré au contraire dans la réalité, dans les questions que la modernité nous pose. Ce que vise les gens, c'est quand même bien la robotisation, l’asphyxie liée à l'environnement, la rigueur, l'ambiance de travail, l'emprise de la finance... cela on le vit tous, de droite comme de gauche. Pourquoi est-ce que vouloir trouver des solutions à ces problèmes paraîtrait irréaliste ? Il est au contraire réaliste : il veut peser là où le politique peut encore peser, c'est-à-dire dans sa capacité à créer des rapports de force, avec par exemple les filières productivistes de l'agriculture, avec les filières du lobbying des diesels... c'est important que la politique puisse encore nous apporter cela !