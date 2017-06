Chute de l’Etat Islamique en vue : l’Irak et la Syrie pourront ils réintégrer ces soldats perdus ?

Atlantico : Quel avenir peut-on imaginer pour les membres de l'Etat islamique d'origine syrienne après la "fin" de l'organisation ? Comment peut-on imaginer leur réintégration à une vie "normale" (femmes, enfants, degré d'implication de chacun...) ?

Alexandre Del Valle : Dans la Syrie, comme dans toute guerre civile, il est nécessaire de réintégrer dans l'espace publique normal des gens qui sont problématiques. Regardez la concorde civile algérienne, avec la concorde civile de Bouteflika : il a réintégré des islamistes radicaux, y compris terroristes, certes en échange d'un renoncement, mais sans effacer leur passé. Regardez l'Afrique du Sud, les Farcs en Colombie… et même la France après la collaboration. Certains collaborateurs avaient alors été réintégrés par De Gaulle lui-même.

Toute paix après une guerre civile nécessite de réintégrer dans l'espace officiel et dans la société civile des gens qui sont problématiques, et qu'on aurait dû condamner au nom de la morale, mais qu'on ne peut pas pratiquement et humainement enfermer à vie (ou les tuer tous). En fonction de l'accord qui sera trouvé en Syrie entre les différents belligérants, il y aura des portes de sortie pour les terroristes ou les anciens terroristes, que ce soit pour quitter le pays ou pour une réintégration après avoir déposé les armes, en passant certainement d'abord par des camps militaires ou en échange d'un renoncement public. C'est quelque chose de classique.

En ce qui concerne les femmes et les enfants, ce qui est plus problématique, c'est qu'il y a un travail de "rééducation" pour les enfants éduqués sous la dictature fanatique de Daech. On a connu ça aussi en Afrique avec les enfants soldats. On ouvre généralement des centres avec des mesures éducatives spécialisées pour rééduquer des enfants qui sont encore rééducables. Tout cela a déjà existé dans d'autres pays, cela prend une ou deux générations.

Et pour les membres de Daech en Irak ?

En Irak on a déjà connu une configuration similaire lorsque le Général Petraus avait théorisé l'idée du "surge". Il avait été question de renforcer les troupes militaires mais surtout d'avoir un plan politique, et donc de réintégrer dans la société civile et même dans des milices pro-américaines des gens qui avaient fait partie d'Al-Qaïda. On a connu aussi ce phénomène en Afghanistan, là aussi à l'initiative du Général Petraus, qui pensait que seul une solution politique permettrait de résoudre le problème, et cela avait marché avec certains milieux tribaux qui avaient pu négocier avec les Américains directement et avaient été réintégrés dans un espace normal et même dans les structures officielles. Parmi eux, il y avait des anciens d'Al-Qaïda et des Talibans.

En Irak on connait le processus et on sait qu'il n'y aura pas de paix sans l'intégration de toutes les partis. D'autant plus qu'on sait qu'Al-Qaida en Irak comme Daech qui lui a succédé sont l'expression de sunnites radicalisés embrigadés par des terroristes parce qu'ils n'avaient pas de solution politique pour eux. Le parti Baas avait été éradiqué : il protégeait les sunnites et les islamistes étaient combattus. Il ne restait qu'un gouvernement chiite et la zone kurde, et les sunnites se trouvaient totalement exclus du pouvoir, et ils ont donc purement et simplement rejoint les terroristes. Inversement, pour assécher ces mouvements terroristes, il va falloir proposer des solutions politiques à ceux qui rejoignent le terrorisme pour qu'il ne le rejoigne plus.