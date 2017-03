Chasse à courre contre François Fillon

Avec Marine Le Pen les Français auraient un appauvrissement immédiat de leur épargne et de leurs biens immobiliers, le pays rabougri sur lui-même s'appauvrirait aussi, les libertés publiques se réduiraient comme peau de chagrin et comme avec tout régime d'extrême droite l'exaltation d'un nationalisme chauvin couplé avec la faillite financière susciteraient des confrontations guerrières avec nos voisins, cela a toujours été le cas et les mêmes causes produisent les mêmes effets même si l'on change de siècle et de millénaire.

Chacun sait que les hommes politiques ont tous des petits défauts mais ce qu'il convient de regarder quand on fait un choix décisif comme celui de la présidentielle ce sont leurs grandes qualités et si ces qualités peuvent redresser notre pays.

C'est une chasse à courre qui est organisée contre François Fillon. Une chasse à courre avec sa meute, ses roquets, ses cors, ses fanfares et ses cavaliers dissimulés qui espèrent épuiser Fillon jusqu'à la curée finale. Mais cela ne se produira pas car Fillon est rapide, endurant, solide, dur au mal et que jusqu'à présent il n'a pas trébuché.

Avec E. Macron , ce serait cinq années de Hollande en plus. Une immigration incontrôlée, une autorité de l'Etat qui ne serait pas rétablie, des réformes nécessaires qui ne seraient pas engagées faute de projet cohérent et de majorité probable à l'Assemblée et une vision de la France où notre pays hier coupable de "crimes contre l'humanité" dans les pays colonisés porterait aujourd'hui "une part de responsabilité dans les attentats cruels qui l'ont touché".

Seul François Fillon et son projet sont capables de donner aux Français ce qu'ils attendent: la sécurité, le redressement des comptes de l'Etat, l'indépendance politique qui est le corollaire de son indépendance financière, le retour au plein emploi et une politique du bon sens et de l'expérience forgée par plus de trente années d'activité aux plus hautes fonctions de l'Etat, qui manque cruellement aux deux autres principaux candidats.

Les erreurs de Fillon ont horripilé une partie de l'opinion publique mais le 23 avril les Français se souviendront qu'il vaut mieux un dirigeant avec de grandes qualités et de petits défauts que des dirigeants avec plus ou moins les mêmes petits défauts mais sans ses qualités exceptionnelles.