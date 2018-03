Ces mauvaises fréquentations que s’est trop autorisées Nicolas Sarkozy, financement libyen ou pas

Alors que le statut des cheminots est en plein cœur de l'actualité, une autre question, beaucoup moins médiatique, se pose : celle des "oubliés de la LGV". Ces riverains des lignes à grande vitesse subissent de plein fouet les nuisances sonores des trains et éprouvent un fort sentiment d'abandon.

Il ne peut plus être question de maintenir le statu quo, la situation du rail français étant calamiteuse par rapport à ses voisins.

Le 20 mars 2003, les États-Unis déclenchaient l’opération "Iraqi Freedom", ou 2e guerre d’Irak. 15 ans plus tard, la situation actuelle montre pourquoi cette intervention américaine a été une "bénédiction des dieux" pour l’Iran.

La Commission européenne a présenté le 21 mars un texte portant sur la fiscalité des services numériques en Europe. Le compromis proposé par Bruxelles semble à la fois difficile à mettre en œuvre et susceptible de multiples contestations.

Mal dosés, mal associés ou tout simplement utilisés à tort et à travers, les médicaments tuent. C'est ce qu'affirme le Collectif bon usage du médicament dans son rapport publié le 22 mars 2018.

Dans une tribune du Point, le recteur de la Mosquée de Paris, Dalil Boubaker, demande que la stigmatisation des musulmans français cesse et réclame un "habeas corpus républicain" pour les protéger.

Avec les grèves qui s’annoncent, y a-t-il vraiment un risque de thatchérisation du régime? Certains l’affirment, le craignent ou le souhaitent, notamment à l’annonce d’un conflit sournois à la SNCF. On peut toutefois s’interroger sur la détermination de chacune des parties…

Ce monde devient fou : tout est prétexte à voir en chaque homme un potentiel sexiste, et Marlène Schiappa de donner un coup de règle sur les doigts à tous ceux qui ne jouent pas pleinement son rôle dans cette comédie d'un nouveau genre.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Journée porte ouverte avec les jeunes de la Commune V : Mieux édifier la population sur les rôles et les missions des structures d’emploi

Nissan vise un million de véhicules électrifiés par an

Catalogne: une nouvelle indépendantiste ignore une convocation judiciaire et annonce son "exil"

10h58 La Bourse de Paris cède plus de 2% AFP

Après les cheminots et les fonctionnaires, Air France en grève

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.

Il y a une cruciale nuance entre intermédiaire et voyou. Ni naïf, ni puritain je sais que dans le système de "grand export" des années 1980-2000, ces intermédiaires sont décisifs. Sans eux, tout s'enlise. Pourquoi l'émir, assis sur les centaines de milliards de sa pétromonarchie, signe-t-il tel contrat ou tel autre ? L'intermédiaire fait la différence. Il n'est pas toujours sympathique ni du meilleur goût - basta, ce sont les affaires. Surtout, ces affairistes ne sont pas des criminels.

Au passage: je n'ai nulle animosité personnelle contre cet homme que je ne connais pas. Mais en revanche, le criminologue que je suis sait ceci. Ce petit caïd de cité, dépeint dans dix procès-verbaux comme braqueur de bijouteries et acteur de la guerre qui ravage alors le Milieu Séfarade post-Zemmour [NDLR : Les frères Zemmour], constitue un danger mortel pour les hauts fonctionnaires, chefs d'entreprises et politiciens qui le fréquentent. Cent fois en quinze ans, bien seul alors, j'ai expliqué ça à de hauts magistrats ou responsables policiers proches du président Sarkozy. Djouhri, pour la Sarkozie, leur disais-je, c'est la malédiction des pharaons: ceux qui l'ont approché finiront mal. Eh bien, nous y sommes.

En novembre 2002, un ami, alors bras droit du président d'une entreprise nationale,me consulte. Un diplomate du cabinet du président Chirac veut qu'un certain Alexandre Djouhri accompagne ce patron en Iran (bien sûr, avant l'embargo américain) pour gérer les commissions, affaires toujours délicates en orient. Qui est ce Djouhri me demande cet ami ?

Telle est l'origine des malheurs de M. Sarkozy - quoiqu'en fait, l'histoire remonte à plus haut. Je ne crois pas qu'elle ait jamais été révélée. La voilà.

D'abord: je suis criminologue. Ce que j'énonce ici n'est pas d'ordre politique, mais une analyse professionnelle. Que l'on songe à mes 33 ans passés à professer la criminologie : combien de futurs magistrats, policiers, douaniers, gendarmes ou officiers de renseignement furent mes étudiants, dont beaucoup restent à mon contact. Bien sûr, sans trahir le secret de leurs enquêtes - mais avec qui d'autre pourraient-ils évoquer l'horreur des corruptions qu'ils perçoivent, des connivences et magouilles parfoisau sommet de l'Etat ?

Xavier Raufer : D'abord, ce séisme: un ex-président de la République française mis en examen et sous contrôle judiciaire, notamment pour recel de fonds libyens. L'innocence de M. Sarkozy est bien sûr entière jusqu'à l'issue du procès judiciaire - mais l'annonce même est énorme.

