Casques bleus tués au Mali : quand la France est bien seule dans sa lutte contre le terrorisme au Sahel

Atlantico : Quels sont les enjeux de cette réunion ?

Alain Rodier : La MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali) a été visée par deux attaques le lundi 14 août.

Tout d’abord, les camps de l’ONU à Douentza, dans la région de Mopti (centre du Mali) ont été harcelés tirs depuis une colline voisine.

Les Forces armées maliennes ont riposté. Un autre groupe d’assaillants a tenté d’attaquer une autre position de la MINUSMA entraînant la réplique des Casques bleus qui ont neutralisé deux assaillants. Le bilan du côté de la MINUSMA est d’un Casque bleu togolais et d’un soldat malien tués.

Peu après, l’entrée du quartier général de la MINUSMA à Tombouctou a été attaquée par six individus qui ont tué cinq gardes et un gendarme maliens ainsi qu’un contractuel civil de la mission de l’ONU. Six Casques bleus ont été blessés lors de cette action. Les assaillants ont tous été abattus.

A l’évidence, la MINUSMA commandée par le Tchadien Mahamat Saleh Annadif ne parvient pas à remplir sa mission qui est de stabiliser la situation dans les principales agglomérations et contribuer à rétablir l’autorité de l’État dans tout le pays.

De plus, l’alliance salafiste-djihadiste nommée le « Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans » (GSIM) dirigée par Iyad Ag Ghali, le chef historique du mouvement Ansar Dine qui a regroupé autour de son mouvement les katibas Macina et al-Mourabitoune ainsi que la branche sahélienne d’Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI), étend de plus en plus son influence vers le sud débordant sur le Tchad, le Niger et le Burkina Faso. Ce dernier pays a connu le 13 août un attentat qui a fait au moins 18 morts dont un Français. Il n’a pas été revendiqué à l’heure où sont écrites ces lignes et pourrait aussi avoir une origine crapuleuse (option suggérée par les autorités locales) ou d’un autre mouvement comme le Ansarul Islam actif au nord du Burkina Faso. Il ne faut pas oublier qu’Abdelmalek Droukdel, l’émir d’AQMI, a reçu l’allégeance du GSIM et ses forces sont aussi présentes à l’est d’Alger, en Mauritanie, en Tunisie et en Libye.

Le Conseil de sécurité doit notamment discuter de la création d'une force militaire par les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad). Comment pourrait se traduire cette force ?

C’est dans le cadre de la lutte contre la progression vers le sud des salafistes djihadistes que le « G5 Sahel », une organisation de coopération crée en 2014 regroupant la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, a décidé le 6 février 2017 de mettre sur pied une « force anti-terroriste » transfrontalière. Dans un premier temps, chaque pays devrait lever un bataillon de 750 hommes et aligner 10 millions d’euros (à terme, elle devrait compter 10.000 hommes). L’Union européenne accepte de fournir aussi 50 millions d’euros.