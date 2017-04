Cachez-moi ces vols en jet privé que je ne saurais voir : quand les Torquemada du fact-checking utilisent le Gorafi pour protéger Jean-Luc Mélenchon

On connaît la suite de la locution latine : "Sed persevare diabolicum". Ouf ! Justement Atlantico a recadré immédiatement le propos et rendu au canular ce qui appartient au canular, pardon pour César.

Mais cela n’a pas suffi. Dans un emballement médiatique étonnant, sans doute dû au climat électrique de cette fin de campagne, Le Monde, 20 minutes, Libération et d’autres se sont rués sur l’ "affaire" pour se gausser et tenter de discréditer le site.

Au passage, pif, paf, pouf !

Un miracle médiatique s’est produit. On ne parle quasiment plus du fond de l’affaire à savoir que notre tribun chavezien national a laissé son goût pour l’insoumission en consigne dans les aéroports pour happy few. Voilà Mélenchon sauvé d’un questionnement gênant sur ce hiatus entre son comportement et son discours. Déjà qu’il avouait ne voyager qu’en classe affaires car il a des problèmes de dos … n’imaginons pas le Monde lui demander un certificat médical.

Seul Libération a fait l’effort minimum de demander à son équipe si l’information de base, la seule qui compte, était vraie. Son goût pour l’investigation a toutefois calé quand il lui fut répondu que le candidat n’avait pas de temps à perdre avec cette histoire. Circulez en jet privé, il n’y a rien à voir !

Cette équipée aérienne fait penser à l’escapade en avion officiel de Valls avec son fils pour soutenir le Barça en Allemagne ou aux contorsions de Hollande pour faire croire, en début de mandat, qu’il n’utiliserait que le train pour ses déplacements. Soyons honnêtes : François Fillon a été lui aussi critiqué pour son usage intensif de l’aviation pour aller de Paris en Vendée quand il était Premier ministre.

Mais LA grande différence est qu’à chaque fois qu’une affaire éclate et qu’elle est gênante pour le camp du bien, extrémistes compris, elle finit vite en clapotis à défaut d’être reprise en boucle comme peuvent l’être les scandales réels ou supposés qui touchent la droite.

Faisons par exemple un bref récapitulatif de ce qui pourrait salement gêner Macron et qui, systématiquement, a fait long feu : son ruineux déplacement publicitaire à Las Vegas et ses frais de bouche de pré-campagne à Bercy, l’incroyable évaporation de ses économies qui ne lui laisse quasiment plus de patrimoine déclaré, le financement de sa campagne dont les sommes avouées ne correspondent en rien aux dépenses évidentes, sa faute de goût avec son nom sur la tombe de Roger Hanin en Algérie, ses propos insultants sur la colonisation française tenus en terre étrangère, sa confusion entre deux candidats lors du débat à onze, son soutien hors antenne à un individu tenant des discours teintés de salafisme, etc. A chaque fois cela fait pschitt, selon la formule chiraquienne. Le moindre début de justification, même tiré par les cheveux et hop ! La polémique est close.

Et ne parlons pas, sur un sujet qui touche une autre figure "progressiste" des dix années passées par Anne Hidalgo à l’Inspection du travail sans qu’on trouve trace de son activité, mystère sur lequel nous avons fait plusieurs articles sans que jamais un autre titre ou site daigne s’y intéresser.