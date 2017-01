Brexit : comment un blocage du Parlement britannique transformerait de facto l'UE en prison institutionnelle

La souveraineté du Parlement était le deuxième sujet de préoccupation des partisans du Brexit, après l'immigration. Je fais le pari que partisans et adversaires du Brexit trouveront le chemin d'un vote intelligent, emmenés par cette femme sous-estimée, qui est en train de mettre fin au thatcherisme, Theresa May. Quand on connaît l'histoire britannique, on se dit qu'il est peu probable que le Parlement inverse le voeu populaire. Si nous étions en France, nous aurions à craindre une guerre de tranchée; mais dans la culture politique britannique, une forme de réalisme l'emporte toujours. Cela devrait être une leçon pour nous Français: la faiblesse du camp des souverainistes, en particulier après 2005, en France, est venue de ce qu'ils opposaient un exécutif national à un exécutif européen; la plus forte des deux l'a emporté. Alors qu'il est difficile de s'opposer à la puissance d'un débat parlementaire. Ajoutons, enfin, que l'avantage d'un débat parlementaire sera de donner une forme raisonnable aux revendication britannique. Au bout du compte, il se peut que la position britannique soit extrêmement solide grâce au filtrage parlementaire du vote populaire.

Les dirigeants occidentaux ont confisqué le "libéralisme" et la "démocratie". L'émotion suscitée par le Brexit ou par l'élection de Trump sont assez pathétiques dans la mesure où libéraux de droite et libéraux de gauche, qui se partagent le pouvoir depuis une quarantaine d'années ne se rendent même plus compte de ce qu'ils ont été incapables d'organiser un débat en leur sein, indispensable à la vie de la démocratie. Depuis la chute du Mur de Berlin, nos dirigeants, nos intellectuels se sont assoupis dans le confort douillet de la pensée unique. Ils ont préféré l'entre-soi, les sommets internationaux, les G20, la "supranationalité" à la fréquentation de leurs électeurs et à la confrontation avec la réalité de la Troisième révolution industrielle. Le débat s'est alors déplacé: au lieu de l'alternance raisonnable d'une droite et d'une gauche démocratique, nous avons vu s'installer un conflit entre "ceux d'en haut" et "ceux d'en bas". Le débat britannique m'intéresse dans la mesure où j'esprère beaucoup que les milieux dirigeants britanniques vont être capables de revenir à un débat entre une droite et une gauche à la fois modérées et efficaces, mettant fin, souhaitons-le, à la coupure entre l'élite et le reste de la société. De ce point de vue, la Grande-Bretagne nous offrirait une voie authentiquement libérale entre le néo-gaullisme trumpien et le néo-bonapartisme poutinien.

Je suis pour ma part très sceptique, précisément du fait du déficit parlementaire de l'Union Européenne. Le Parlement Européen n'exerce aucun contrôle véritable sur la Commission. Et les parlements nationaux sont marginalisés par rapport à leurs exécutifs, qui se réunissent en Conseil européen. L'Allemagne aurait pu être le régulateur du système, grâce au pouvoir de contrôle du Bundestag sur l'engagement allemand dans le processus européen. Mais, depuis dix ans, la République Fédérale s'est dotée d'une chancelière qui cherche systématiquement à escamoter le débat politique et aura gouverné deux tiers du temps avec une Grande Coalition. La confiance entre populations et dirigeants ne peut être rétablie que par le retour, partout, au parlementarisme et à la culture du débat politique. Rien de plus facile à mettre en place, si on en a la volonté, à l'âge du numérique et des réseaux sociaux. Mais vous remarquerez qu'au lieu de réhabiliter la discussion politique, de faire renaître le débat entre une droite et une gauche modérées, nos dirigeants, nos intellectuels, nos célébrités se lancent dans le conspirationnisme (Poutine est derrière tout ce qui se passe) et dans la traque des "fake news", nom moderne de la censure. Regardez, en France, un chemin alternatif pour ceux qui refusent aussi bien la bien-pensance euro-atlantiste que le Front National s'esquisse, mais très laborieusement. J'aimerais bien que Fillon et Macron représentent les deux pôles d'un débat raisonnable au sein d'une classe dirigeante enracinée dans la société. Mais ils sont l'un comme l'autre prisonniers d'une organisation européenne inadaptée à l'ère des réseaux sociaux et de la révolution numérique, qu'ils ont du mal à repenser de fond en comble. Du coup ils laissent un boulevard, celui de l'électorat populaire, à Marine Le Pen.