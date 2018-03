A bout : journal d’un médecin de banlieue qui jette l’éponge (jusqu’à quitter la France)

Atlantico : Vous avez travaillé huit années en tant que médecin généraliste en banlieue parisienne dont trois ans à Bobigny. Comment décide-t-on d'aller exercer en tant que médecin libéral dans des banlieues difficiles et de quoi est composé votre quotidien ?

Thomas Cartier : Les raisons divergent mais dans mon cas personnel c'est lié à mon parcours universitaire. Lorsque j'étais interne durant ma formation j'ai beaucoup travaillé dans les hôpitaux de banlieue nord de Paris… J'ai ensuite été chef de clinique au département de médecine générale de l'Université Paris VII et il fallait que j'exerce à côté de mon activité universitaire. On m'a proposé un poste au centre de santé de Gennevilliers et comme je connaissais la ville j'ai accepté. J'y suis resté quatre ans et les choses se sont globalement bien passées.

Après cela je fus nommé maître de conférences à Paris XIII et pour être cohérent j'ai voulu un cabinet à proximité de la faculté. Il s'est trouvé qu'un collègue libéral cessait son activité à Bobigny et mon expérience à Gennevilliers m'a conduite à m'installer dans un quartier socialement défavorisé.

J'ai une fibre qui fait que je considère que mon travail de généraliste est d'autant plus intéressant à faire quand on exerce auprès de populations vulnérables.

La médecine générale qui a une approche holistique (aussi bien médicale que psychologique et sociale) est vraiment intéressante à exercer dans ces quartiers où il y a des problématiques sociales fortes qui viennent s'imbriquer avec les problématiques de santé. J'estime à titre personnel que les médecins doivent aussi prendre leur part de responsabilité, aller travailler dans des zones qui ne sont pas faciles. Sachant qu'en France nous sommes un des pays champions en matière d'inégalités sociales en santé, il est normal que des médecins aient encore la volonté d'essayer de réduire ces inégalités.

Pour comprendre mon quotidien il faut garder en tête que j'ai une patientèle lourde. Probablement un peu plus lourde qu'à Gennevilliers en termes de polypathologie, de problématiques sociales etc… En tant que généraliste nous sommes en plein cœur de toutes les discussions actuelles sur le burnout, le harcèlement au travail et toutes ces thématiques qui font l'actualité car nous en sommes témoins au quotidien. Je côtoie des gens qui ont peu de qualifications et que l'on essaye de pousser à bout aussi bien physiquement que mentalement. Ce sont des populations qui essayent de s'en sortir avec les moyens qu'ils ont dans des contextes qui ne sont pas faciles.

Et globalement mes relations avec les patients sont très bonnes et cordiales dans l'immense majorité des cas. Après il y a des énergumènes qui ont une certaine intolérance à la frustration, qui sont très véhéments… J'arrive généralement à discuter avec eux, à faire baisser la pression même si ça ne se passe pas toujours très bien.