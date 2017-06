Bons baisers de François Hollande : ces arbitrages douloureux que va devoir assumer le gouvernement pour faire face à un déficit plus élevé que "prévu"

Atlantico :Selon Bercy, le déficit public devrait atteindre les 3,2% du PIB en 2017, loin des 2,8% qu'évoquait l'ancien ministre de l'Economie et des Finances. Afin de rester sous son objectif des 3%, le gouvernement va donc devoir faire 4 à 5 milliards d'économie. Comment peuvent-ils s'y prendre? A quels arbitrages vont-ils devoir procéder ?

Agnès Verdier-Molinié : Ce n’est pas très étonnant, ce qui aurait été étonnant aurait été de tenir les 2,7 ou 2,8 % de déficit par rapport au PIB avec toutes les annonces de dépenses supplémentaires qui ont été faites par le précédent gouvernement (augmentation du point d’indice, dispositif PPCR, hausse des effectifs de la fonction publique de l’Etat etc…) la Cour des comptes vient même de montrer dans son rapport sur l’exécution du budget 2016 que le gouvernement précédent avait repoussé pour 900 millions de dépenses de 2016 pour 2017, une sorte de cadeau de bienvenue au nouveau Président… Celui-ci risque d’avoir toutes les peines de monde à contenir le déficit public de la France.

Passer en dessous de la barre des 69 milliards (PLF 2017 : déficit de 69,3 milliards pour l’Etat) va être un exercice périlleux car les marges de manœuvre sont tenues étant donné que (pour l’instant) le gouvernement ne parle pas de LFR 2017 à voter à l’été. Pour expliciter l’effort, il faut se rendre compte que, afin de respecter le déficit de l’Etat assigné pour 2017, il faudrait que celui-ci n’augmente que de 200 millions d’euros par rapport à son exécution en 2016, ce qui suppose le respect d’une norme zéro valeur pour l’ensemble du budget de l’Etat. Or ce que nous révèle l’exécution budgétaire de 2016 c’est qu’à périmètre constant par rapport à 2015, la norme zéro valeur n’a pas pu être respectée. Elle ne l’a été que par des modifications techniques permettant de débudgétiser un certain nombre de dépenses, compensées par un usage immodéré de la fiscalité affectée. De tels artifices seront plus difficiles à mettre en place en 2017, d’autant que la manipulation des soldes des comptes spéciaux et de concours financiers qui ont été clos excédentaires ne pourront pas se retrouver ainsi tous les ans, sauf à ne pas parvenir à tenir nos objectifs en termes d’endettement par exemple.

Enfin, pour tenir le déficit il faudrait que la sécurité sociale présente un solde excédentaire de 0,4 point de PIB, or il semble que les gains budgétaires à attendre de la négociation UNEDIC ne seront pas suffisant pour atteindre cet objectif. Non, décidemment, parvenir à 2,7% du PIB en 2017 semble difficile à tenir.

Que reste t- il alors pour faire baisser les dépenses ? Des annulations de crédits ? Ce qui demanderait une loi de finances rectificative pour 2017… Bref, on tourne en rond…

Mais le gouvernement peut rétropédaler et passer un collectif budgétaire après le rapport de la Cour des comptes de début juillet sur l’audit des comptes de la France. En effet, le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques pour 2018 va peut-être changer la donne, et conduire à la présentation et au vote d’un collectif entre juillet et août 2017, en cession exceptionnelle.