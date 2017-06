Le best-of des pires prestations des candidats En Marche ! aux législatives

Que vous soyez croyant ou non, la lecture de l'Evangile de Marc par l'écrivain italien Sandro Veronesi vaut le détour. Sa manière de replacer ce texte dans la réalité de son temps est particulièrement tonique et suscite des interrogations intéressantes.

Crachats et insultes pleuvent sur lui. Et lui, il se tient droit!

Octobre 2014 : un certain Macron, trouvaille ministérielle de Hollande déposé à l’Economie, nous pond une série de propositions retentissantes par leur nouveauté, qui seront plus tard rabotées puis agglomérées dans une « Loi Macron », elle-même passée devant l’Assemblée avec la souplesse d’un 49.3 par la Panzer division du Maréchal Valls.

Emmanuel Macron se veut être un président réformateur. Pourtant à travers cette note de l'Institut Thomas More rédigée par Gérard Dussilol, président du Pôle Finances publiques et de Sébastien Laye, chercheur associé à l’Institut Thomas More, on peut avoir des doutes.