Aux urnes, citoyens : si l'élection présidentielle avait eu lieu au jugement majoritaire, voilà qui serait le président

C'est une chose de se faire élire en un temps record à la tête de l'Etat. Emmanuel Macron l'a réussi avec une maestria dont ses opposants mettront du temps à se remettre. Mais bâtir une majorité parlementaire répondant simultanément aux critères de parité, probité, et renouvellement en est une autre.

Malgré la piètre performance de Marine Le Pen à le défendre, le souverainisme économique est loin d'être passé de mode en France et a fortiori, en Europe.

L'abus de pornographie aurait un impact sur la santé sexuelle des hommes ; elle entraînerai une perte d'appétit pour les partenaires réels, et des troubles de l'érection.

Selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE, la croissance française aurait atteint 1.2% en 2016, contre 1.1% en 2015 et 0.9% en 2014. Mais derrière l'apparente lente progression se cache une économie qui semble tourner à un régime bien plus faible que son potentiel.

En ces temps de recomposition politique, où le "ni pour, ni contre, bien au contraire" semble le nouveau mantra des gouvernants, le nouveau Premier ministre, et une partie importante de ceux qui aspirent à rejoindre le nouveau pouvoir, croit utile d’affirmer "être de droite". Etre ou ne pas être de droite, dans bruit et la fureur du drame qui secoue les partis du centre et de la droite, est bien la question centrale.