Attaque de Levallois-Perret : comment les militaires de l’opération Sentinelle sont devenus des cibles

Atlantico : Les profils et les motivations sont-ils les mêmes ? Comment expliquer ce changement de cibles ?

Alain Rodier : Il faut attendre les résultats de l’enquête pour éclaircir les éléments de l’attaque du 9 août contre des militaires de l’opération Sentinelle. En ce qui concerne les autres, il est vrai que des représentants de l’ordre, militaires et policiers, ont été les cibles principales des apprentis terroristes. Je pense que cela provient du fait que la majorité de ces derniers proviennent de la petite délinquance qui porte une haine farouche à tout ce qui a un uniforme, même les pompiers (le cas du père Hamel est différent - il représentait une religion que les deux terroristes jugeait comme ennemie - et l’attentat de Nice est complètement en dehors de ces normes).

Les individus qui passent au radicalisme islamique emportent avec eux leurs « bonnes habitudes » qu’ils ont pratiquées par le passé. De plus, attaquer des membres des forces de l’ordre est plus valorisant et plus « rédempteur » que de s’en prendre à de simples civils - ce qui ne veut pas dire qu’ils ne seront pas ciblés dans l’avenir -. Enfin, il n’y a une sorte d’effet de mimétisme : si des « frères » ont attaqué des forces de l’ordre, le petit nouveau se sent obligé de faire au moins aussi « bien ».

Les attentats de 2015 étaient le fait de groupes dont certains des membres avaient connu des terres de djihad. Ils agissaient sur ordre. Les volontaires d'aujourd'hui choisissent leurs cibles sans trop se préoccuper des consignes données par les publications de propagande d'Al-Qaida "canal historique" et de Daech.

Xavier Raufer : D'abord, prudence - et doublement.

• Ces dernières années, nombre d'agressions sur des policiers ou des gendarmes ont été le fait de criminels, voulant empêcher les forces de l'ordre de s'implanter sur "leur" territoire" ; ou venger l'un des leurs après une arrestation ou encore riposter au démantèlement d'un "plan" (lieu plus ou moins fixe et permanent de vente de stupéfiants). Comme ces ripostes sont symboliques (et s'exercent aussi sur des pompiers, des agents municipaux, voire des postiers) et s'adressent en gros à l'appareil d'Etat, des militaires font en l'occurrence aussi bien l'affaire comme victimes que toute autre catégorie de fonctionnaires, civil ou non.

• Depuis 2012 et Mohamed Merah, on sait que la plupart de ceux qui ont fait couler le sang dans l'aire européenne francophone (Paris, Bruxelles, Nice, etc.) sont des hybrides, des voyous - voire des criminels - vaguement ré-islamisés, cherchant dans le massacre et le fanatisme religieux un exutoire à leur psychopathie sanguinaire. Ainsi nous parle-t-on souvent de "déséquilibrés" ou de "cas pathologiques" - et bien sûr : passer comme Merah ou les Abdeslam de la boîte de nuit à la mosquée, et du mélange vodka-plus-joint au jeûne du Ramadan, ne signale pas un grand équilibre intérieur.