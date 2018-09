Les antispécistes haïssent la viande. Mais ils font une exception pour la viande halal !

"Bouchers = meurtriers" peut-on lire sur leurs sites. On y trouve aussi "bouchers = assassins". Et en fouillant un peu on peut y découvrir également "boucher n'est pas un métier". La boucherie s'apparente pour eux à ce qu'ils appellent un "zoocide". Ainsi dans leur esprit les boucheries sont des petits Auschwitz ... Les antispécistes, armés de leur bonne conscience, n'hésitent pas à caillasser ces maisons de l'horreur que sont les boucheries

Mais pas toutes les boucheries. Ils estiment qu'il y en a qui sont aimables et respectables. Car il y a, d'après eux, bouchers et bouchers et boucheries et boucheries... Sur un site antispéciste helvétique on a pu lire une déclaration éclairante d'une militante de la cause animale. "Nous excluons l'abattage halal de notre champ de protestation car nous ne voulons pas stigmatiser une population déjà souffrante" ! Il ne s'agit pas évidemment ici de la population ovine ou bovine. Mais de la population malheureuse qui consomme cette viande.

Jamais des militantes et militants antispécistes n'iront caillasser une boucherie halal. Ils auraient trop peur de passer pour islamophobes. Et peut être aussi ont-ils peur de la réaction des bouchers halal qui ne sont pas des agneaux (pardon pour cette facilité). Mort au gigot d'agneau franchouillard ! Vive le méchoui venu d'ailleurs ! Oui il est terrible le cri du mouton qui périt dans nos abattoirs... Oui il est doux le cri du mouton égorgé rituellement...

Les antispécistes sont comme ça. Dans leur combat pour la reconnaissance de la diversité ils ne sont pas isolés. Avec eux certaines féministes qui disent se battre pour les droits de la femme et se feraient tuer pour que les femmes aient le droit de porter la burqa.

Avec aussi des militants athées qui, comme le père de Marlène Schiappa, sont prêts à jeter des pierres sur les églises, les temples, les pagodes et les synagogues. Mais qui jamais ne lanceront le moindre petit caillou sur les édifices religieux où se réunit pour prier la population souffrante qui mange halal. Une question angoissante demeure. Les antispécistes aiment un certain abattage rituel. Mais que pensent ils de l'abattage cacher ?