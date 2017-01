6 milliards d'excédents budgétaires en Allemagne contre 69 milliards de déficits en France : suicide d'une union monétaire, mode d'emploi

Alors que l'Allemagne affiche un excédent budgétaire de 6.2 milliards d'euros au titre de l'année 2016, le ministre des finances français, Michel Sapin, annonçait un déficit de 68.6 milliards d'euros. De plus, les excédents commerciaux allemands sont attendus à un niveau record 2016 alors que la France affichera encore un déficit pour cette même année. Quelles conséquences quand les deux piliers d'une union économique et monétaire divergent autant ?

Nicolas Goetzmann : Les divergences ne s'arrêtent pas aux déficits publics et à la balance commerciale, il faut également ajouter le niveau de chômage. Le constat d'apparence est que l'Allemagne coche toutes les bonnes cases, excédents commerciaux et budgétaires et taux de chômage faible, alors que la France fait l'inverse, déficits et chômage de masse. La conséquence d'une telle situation, et celle-ci ne concerne pas que la France, est que la divergence économique produit une divergence d'intérêts politiques alors que les économies sont pilotées par une seule et même Banque centrale.

La divergence des économies crée une quasi-incapacité à produire une stratégie qui puisse correspondre aux intérêts de tous. Cette impossibilité de mettre en place une politique adaptée au cas de chacun produit du ressentiment, chaque membre pouvant accuser l'autre de sa propre situation. Et c'est ce qui se passe actuellement, l'Allemagne tape sur Mario Draghi parce qu'elle constate une accélération de l'inflation qu'elle considère dangereuse et inutile, puisqu'elle affiche une situation de quasi emploi, alors que la France aurait tout intérêt à voir Mario Draghi appuyer sur l'accélérateur. Ne parlons même pas de l'Espagne, de l'Italie, ou de la Grèce. De plus, les indicateurs que sont la balance commerciale et le déficit budgétaire sont des outils politiques puissants auprès des populations, aussi pertinents soient-ils en termes économiques. Les Allemands ont le sentiment d'être les seuls Européens qui travaillent, que les autres feraient bien de s'y mettre, alors même que d'autres pays sont en réalité condamnés à la stagnation. C'est l'agenda politique qui diverge de l'intérêt économique, qui est lui-même sanctionné au sein de démocraties. La divergence accentue ce que l'Europe a été, pour le moment, incapable de produire, c’est-à-dire la notion d'un peuple européen qui partage les mêmes intérêts. La crise de 2008 s'est transformée en décennie perdue pour la zone euro, elle a eu le temps de "mordre" les électorats de chaque pays en profondeur. Si la volonté d'en finir est encore minoritaire, la défiance à l'égard de l'Union européenne progresse. Selon le dernier eurobaromètre, seuls 29% (en baisse de 7 points) des Français ont une vision positive de l'Union européenne, tandis que 56% d'entre eux sont pessimistes à son égard. La divergence, si elle se poursuit, conduira donc logiquement à l'explosion.