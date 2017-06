57% des Français ne souhaitent pas que François Bayrou soit maintenu au gouvernement et près des 2/3 préféreraient qu'il change de ministère s'il reste au gouvernement

Quels enseignements retirer de ce sondage réalisé après les législatives et alors de Sylvie Goulard a annoncé sa démission du gouvernement et après que Richard Ferrand a été proposé comme président du groupe En Marche à l’Assemblée Nationale ?

Jean-Daniel Levy : Les Français, comme les électeurs d’Emmanuel Macron ne regardent pas tous les ministres de la même manière. S’ils souhaitent le maintien au gouvernement d’une figure emblématique de la société civile (Nicolas Hulot), comme celles les plus identifiées venant de la Gauche comme de la Droite (respectivement Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire) ils sont plus circonspects concernant notamment François Bayrou et Marielle de Sarnez. 32% des Français, 41% des électeurs de premier tour d’Emmanuel Macron souhaitent que le président du Modem soit maintenu à son poste.

Un quart des Français, un tiers des électeurs du Président répondent de la sorte lorsqu’il est question de la nouvelle députée de Paris.

Dans la même veine, 35% des Français considèrent que la présence de François Bayrou dans le prochain gouvernement serait un atout pour Emmanuel Macron (40% des électeurs du Président au premier tour de la présidentielle.

In fine, les Français considèrent que si François Bayrou devait rester au gouvernement, ils préfèreraient le voir dans un ministère autre que celui de la justice.