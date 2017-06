400 milliards de milliards…..La bombe financière des retraites qui nous attend au niveau mondial à horizon 2050

Atlantico : Comment expliquer de tels montants, le paiement des retraites à venir est il réellement une pure illusion ?

Philippe Crevel : Selon une étude publiée par le Forum économique mondial et réalisé par le cabinet Mercer, les engagements non couverts en matière de retraite atteignait les 70 000 milliards de dollars en 2015. Ils pourraient dépasser les 400 000 milliards en 2050 selon les projections, soit une progression annuelle de 5 %. Pour les seuls États-Unis, les besoins de financement passeraient de 28 000 milliards, ce déficit à plus de 137 000 milliards en 2050. Les pays émergents sont concernés par cette dérive. La Chine et l’Inde devraient voir leur besoins de retraite non couverts progresser de 7 et à 10 % par an.

Ces montants ne sont pas une surprise. En effet, nous sommes engagés, depuis une vingtaine d’années, dans une mutation démographique planétaire. Le nombre de personnes retraités durant ce siècle passera de 700 millions à 2 milliards. Le vieillissement de la population qui est lié à l’allongement de l’espérance de la vie et également à une baisse du taux de fécondité concerne tous les pays riches, émergents ou en voie de développement. S’il a fallu plus de 100 ans pour que la part de la population française âgée de 65 ans et plus double pour passer de 7 à 14 %, il ne faudra que 25 ans à des pays tels que le Brésil et la Chine pour connaître la même croissance de leur population âgée. Nous sommes bien face à un phénomène mondial sans précédent.

Les régimes de retraite ont été pensés pour verser des pensions sur des périodes d’une dizaine. Or, aujourd’hui, la retraite est de moins en moins un risque ou un aléa pour devenir pour une très grande majorité d’actifs une certitude. L’espérance de vie après la cessation d’activité atteint, en France, 25 ans. Par ailleurs, notre pays comme un certain nombre de nos partenaires doivent faire face au papy-boom, réplique du baby-boom de l’après seconde guerre mondiale.

Le vieillissement de masse change donc la donne des régimes de retraite. L’étude du Forum Economique Mondial souligne les engagements auxquels seront confrontés d’ici 35 ans les différents régimes de retraite qu’ils soient publics ou privés, qu’ils soient pas répartition ou par capitalisation.

Evidemment, les régimes à prestations définies sont les plus touchés. En effet, avec ces régimes, le montant des pensions est déterminé par avance. Si vous promettez aux actifs de 50 ans qu’ils toucheront 75 % des salaires des 6 derniers mois d’activité, vous êtes dans un régime à prestations définies. Les régimes de base d’assurance-vieillesse (régime général, régimes spéciaux, fonction publique) appartiennent, en France, à cette catégorie. Les fonds de pension peuvent cotisations définies ou en prestations définies. Dans ce cas, il y a un engagement du prestataire vis-à-vis des adhérents et donc un risque. Dans les régimes à cotisations définies, le risque est porté par l’assuré quand dans ceux à prestations définies, ce sont ceux qui versent les pensions qui le portent.