2 ans de dédiabolisation mais retour discret de militants identitaires : mais que veut donc être le FN ?

Atlantico : Les nominations de personnalités sulfureuses comme Philippe Vardon, identitaire niçois ou Guillaume Pradoura ancien chef de file des identitaires marseillais, à différents postes à responsabilité au sein du parti semblent paradoxales avec la politique de dédiabolisation engagée par le Front National depuis des années. Est-ce une stratégie du grand écart pour conserver à la fois le noyau d'électeurs historiques du FN tout en séduisant de nouveaux électeurs ?

Jean-Philippe Moinet : Oui, il s’agit d’une stratégie du très grand écart même, sachant que la "dédiabolisation" recherchée depuis des années par Marine Le Pen, en vitrine médiatique avec Florian Philipot, a toujours été combinée avec des arrangements de famille (qui reste d’extrême droite). Philippe Vardon, condamné par les tribunaux de la République pour ses propos et son activisme d’incitation à la haine raciale, a bien été élu, en 2015 en région PACA, sur une liste FN en place éligible et cela a bien été validé par la présidente du FN.

Les tensions actuelles qui traversent le FN montrent les limites de l’exercice de dédiabolisation et, à mon avis, nous n’en sommes qu’à un début : des explications vont avoir lieu, car l’approche des élections appelle nécessairement des clarifications.

Dans ce contexte, il est actuellement très important pour Marine Le Pen, à l’approche de la campagne de la présidentielle et alors que des signes de faiblesse sont clairement apparues dans la "famille", de donner des gages en interne, de montrer qu’elle reste bien l’héritière politique de Jean-Marie Le Pen et qu’elle ne laissera pas un espace trop large à sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen pour incarner l’orthodoxie lepéniste. Si elle avait d’ailleurs eu le moindre scrupule concernant les "durs" de l’extrême droite française, Marine Le Pen n’aurait jamais été à la direction du FN, elle n’aurait pas passé une si longue partie de sa vie dans le sillon politique de son père. Et si, une fois élue présidente du FN, elle a instrumentalisé avec habileté la rupture avec Jean-Marie Le Pen, c’est bien pour des raisons tactiques, de marketing électoral d’abord : pour ratisser bien plus large que lui mais sans renier des fréquentations et mêmes des amitiés politiques qui caractérisent encore ce parti comme un mouvement d’extrême droite parmi les plus importants mais aussi les plus durs d’Europe.

Où en est ce cœur historique des électeurs du FN ? A quel point cette nouvelle ligne "dédiabolisée" les rebute ? Dans quelle mesure une scission vous semble-t-elle possible aujourd'hui entre les électeurs frontistes ?

Au niveau des électeurs, de grandes différences de sensibilités se sont juxtaposées ces dernières années. A un noyau dur lepéniste de toujours, qui n’a pas totalement disparu sous la présidence de la fille, s’est ajouté des apports électoraux substantiels qui, a priori, n’avaient rien à voir avec une adhésion idéologique d’extrême droite traditionnelle mais qui, a posteriori, n’ont pas grand chose à y redire ! La xénophobie ambiante, alimentée par exemple par les peurs (légitimes) liées au terrorisme ou au djihadisme, constitue un ciment qui semble plus solide que les divergences idéologiques de militants que rebute une dédiabolisation poussée. Dans cette perspective, les militants et cadres "identitaires" durs, qui colportent des thèses racistes et antisémites, paraissent d’importance mineure par rapport aux gros bataillons de cadres et d’élus pour partie "dédiabolisés" qui maîtrisent volontairement leur propos et leurs actes. En cela, le marinisme a été un succès. Mais la candidate du FN, même si elle cherche à gommer le maximum d’aspérités au point d’effacer le sigle FN de ses outils de campagne, sait aussi jusqu’où ne pas aller : elle connaît trop la machine et la culture FN pour ne pas voir le risque, pour elle, de se voir d’un seul coup contestée par une double force : une force de l’intérieur, que constitue le courant Marion Maréchal-Le Pen qui, avec des militants très structurées d’extrême droite traditionnelle, mise sur une radicalité assumée ; et une force de l’extérieur, celle de Jean-Marie Le Pen, qui peut paraître à première vue peu significative et vieillissante mais qui peut constituer à sa manière un autre courant contestataire, très nocif pour Marine Le Pen pendant sa campagne présidentielle mais aussi pendant la campagne des législatives qui suivra rapidement.