Les 144 engagements de Marine Le Pen : à gauche toute !

Atlantico : D'une manière générale, quel regard peut-on porter sur les 144 "engagements" de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017 (voir ici) ?

Dominique Reynié : A première vue, le programme du Front national pour l’élection présidentielle de 2017 s’apparente à celui d’un parti confortablement installé dans un système autrefois vilipendé. On en retrouve les principales caractéristiques générales : une longue série de 144 "engagements" destinés à satisfaire les différentes clientèles électorales supposées, sans souci de cohérence et avec la prudence nécessaire pour ne pas, ne plus, heurter.

Puis, une lecture plus attentive révèle une sorte de légèreté, une certaine désinvolture, compte tenu des incohérences de quelques promesses dont les conséquences ne semblent pas avoir été envisagées, comme si cela n’avait pas d’importance.

Demeurent ces références qui font du Front national un parti à part sur l’échiquier politique, affirmant ostensiblement un nationalisme ethnicisant. Pourtant, à y regarder de plus près, cela semble plus obscur. Ainsi, la promesse numéro 1 est de rendre à la France la "liberté" et la "maîtrise de son destin" en retrouvant "sa souveraineté monétaire, législative, territoriale, économique". Un référendum sur l’appartenance à l’Union est programmé. Pour autant, on ne dit rien de ce qui est prévu si les Français décident de rester dans l’Union, alors que la sortie de Schengen est annoncée, de même que le retour au franc. Le retrait du commandement militaire intégré de l’Otan est la promesse numéro 118 qui accompagne la promesse d’assurer "une capacité de Défense autonome dans tous les domaines". Voilà autant de signes de la grande désinvolture avec laquelle ce programme a été rédigé.

De même, la promesse numéro 27 annonce la fin du droit du sol. La nationalité française s’acquerra par la filiation. Mais il est dit aussi dans le même programme que la nationalité s’acquerra par la naturalisation. Or, qu’est-ce que la naturalisation sinon une sorte de "droit du sol lent". De plus, la suppression de "la double nationalité extra-européenne" annoncée semble autoriser la double nationalité intra-européenne. Tout le reste est présenté en des termes aussi vagues et à l’aide de ces généralités qui n’engagent à rien.

On le voit, ce programme de promesses procède d’une inspiration de droite, conforme aux origines et à l’histoire du Front national. Mais, là est la marque de Marine Le Pen depuis 2011 et de son bras gauche, Florian Philippot, le catalogue des "engagements" s’inspire tout autant des idées socialistes. Ainsi, promesse est faite d’accroitre significativement le contrôle étatique de l’économie, de ramener l’âge de la retraite à 60 ans, avec 40 années de cotisations, ou encore de mettre fin à la suppression des postes dans la fonction publique. La partie écologiste du programme conduit à des promesses d’une grande banalité, telle qu’un vaste plan d’isolation de l’habitat présenté comme une "priorité budgétaire du quinquennat"…

Le plus frappant est sans aucun doute la longue série de dépenses supplémentaires contenue dans ce programme. Pas de moins de 21 promesses correspondent à d’importantes augmentations de la dépense publique : du recrutement "massif" des forces de l’ordre à la construction d’un nouveau porte avions, en passant par le recrutement de 6 000 douaniers, la revalorisation du minimum vieillesse, de l’Allocation aux adultes handicapés, la revalorisation de 25% des APL, la création d’une "prime de pouvoir d’achat" financée par une "contribution sociale" sur les importations de 3%, qui devrait renchérir les prix à la consommation et conséquemment altérer le pouvoir d’achat, en particulier des plus modestes ; citons encore l’augmentation de 25% du budget alloué à l’entretien du patrimoine, l’augmentation du budget de la Défense, son équipement – là, il est même écrit : "davantage d’avions, de navires, de blindés", sans souci pour la moindre précision…–, le dégel et la revalorisation du point d’indice pour les fonctionnaires, etc. Point culminant, l’augmentation considérable, mais non chiffrée, de la dépense publique est censée s’opérer dans le retour au franc, sous la règle d’une économie plus fermée aux échanges et… dans le cadre d’une baisse de l’impôt sur le revenu.

Le texte de Marine Le Pen ne peut pas être pris au sérieux sur le plan économique. Il procède d’un manifeste politique qui s’efforce de tirer partie aussi vite que possible de l’effondrement de la droite et de la gauche de gouvernement, rédigeant une liste à la va-vite de promesses, sachant que les électeurs ne les liront pas ou les oublieront, à la différence de quelques images d’Epinal.