Vincent Lagaf s'exprime sur la présidentielle : "C'est une campagne de collabos"

Coup de gueule de Vincent Lagaf ! L'ancien animateur de TF1 a été interrogé sur les élections dans "Le Gros Journal", mercredi. Et il n'a pas mâché ses mots : "J'ai totalement décroché. je trouve qu'on est dans les élections les plus pathétiques et les plus minables qu'on ait pu avoir. On ne défend pas de projet, c'est un combat de coqs. Ils ne s'attaquent pas de front, c'est juste en balançant des... C'est une campagne de collabos", a-t-il lâché.

Alors que Mouloud Achour le reprenait sur l'emploi du mot "collabo", Vincent Lagaf a persisté : "C'est 'Je te dénonce', 'comme je n'ai pas suffisamment de talent pour être élu, je vais démolir les autres' (...) Collabo est un mot très fort que je vais certainement reprendre dans la figure mais je trouve il y a une telle incompétence et une telle incompréhension du public...

Je crois vraiment que ces gens devraient descendre dans la rue voir ce qu'il se passe !", a-t-il dit.

Dans cette même émission, l'ancien animateur avoue avoir perdu l'équilibre à une époque. A propos de ses débuts à la télévision, il se rappelle : "Au début, tu regardes les courbes d’audience parce que c’est quand même un grand kiff de se dire: ‘J’ai rendu l’antenne entre 7 et 9 millions de téléspectateurs’. Moi j’ai pété un peu un câble, moi j’ai pris la grosse tête. Tu passes de 'T’as pas une thune’ à ‘T’es pété de thunes’. Donc tu as un petit peu tendance à penser que le monde est à toi et que c’est arrivé. Ça y est, tu es là donc c’est à vie."

"J’avais un besoin d’avoir, de reconnaissance de me dire, 'j’ai quelque chose, j’ai fabriqué quelque chose'. Et puis de fil en aiguille, je me suis aperçu que ce n’était pas d’avoir qui comptait, mais ce que tu pourrais faire si tu en avais envie", a-t-il conclu.

Le Gros Journal avec Eric Fassin et Vincent... par legrosjournal