L'UFC-Que Choisir alerte sur les différentes pâtes slime et saisit les autorités

L'UFC-Que Choisir a décidé de saisir la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour le dossier épineux du slime.

Cette substance est très répandue dans les cours de récréation. Cette matière gluante et colorée pourrait en réalité représenter un danger. Certains de ces produits contiendraient des taux de bore largement supérieurs aux normes en vigueur.

L'association de consommateurs a fait analyser treize variétés de slime, toutes vendues dans le commerce. Les résultats, publiés dans le dernier numéro du magazine UFC-Que Choisir (paru ce mardi 25 septembre), montrent que certaines d'entre elles présentent des taux de bore supérieurs jusqu'à quatorze fois.

Cet élément chimique est utilisé dans des détergents ou des additifs alimentaires.

Selon cette enquête, les consommateurs ne peuvent pas s'assurer de la qualité de la pâte achetée. La composition du slime n'est pas mentionnée sur les emballages. Les fabricants ne sont en effet soumis à aucune obligation légale d'indiquer la composition exacte de leurs formules sur leurs produits.

D'après UFC-Que Choisir, "ces slimes sont à proscrire". Les pâtes en question peuvent provoquer au simple contact de la peau des irritations des yeux et des muqueuses. Sur le long terme des troubles de la reproduction peuvent même se déclencher.

En cas d'ingestion, "des problèmes digestifs ainsi que des atteintes du foie, du pancréas et du système nerveux" peuvent être observées.

Les quantités de bore varieraient sur une même référence d'un lot à l'autre. L'association de consommateurs a alerté également sur la fabrication de slime "maison" avec des recettes trouvées sur Internet.

Les centres anti-poison et les réseaux Revidal-Gerda et Allergos auraient ainsi vu le nombre d'allergies liées à la fabrication et à la manipulation de cette pâte augmenter.