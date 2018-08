Les très gênants pas de danse de Theresa May

"Dans le doute, abstiens-toi". Peut-être Theresa May aurait du faire sienne cette maxime que l'on attribue à Zarathoustra. Lors d'une visite officielle en Afrique du Sud, la Première ministre britannique a esquissé quelques pas de danse qui ne sont pas passés inaperçus. Un moment qualifié "d'embarrassant" ou "ridicule" qui s'est retrouvé dans les colonnes de nombreux journaux britanniques dont le Guardian qui compare la dirigeante à un "frigo bancale" et qui estime que l'on ne peut que "rire de son incapacité fondamentale à maîtrises des compétences humaines basiques".

Interrogée sur ce moment par le même journal, Theresa May qui avait visiblement retrouvé son flegme "so british" déclare : « J’imagine que mes compétences de danseuse ne me permettront pas de participer à Strictly Come Dancing » (version britannique de Danse avec les stars).

La palme de la comparaison reviendra à Stuart Heritage dans le prestigieux The Telegraph qui expliquera que la Première ministre "n'est sans doute jamais apparue aussi humaine… ce qui est étrange pour une vidéo qui ressemble à celle d'un pantin recevant une décharge de Taser".

On vous laisse apprécier le moment en vidéo.