Les sous-titres de films et séries seraient une porte ouverte aux pirates

Le pirate piraté ? L'entreprise de sécurité informatique Check Point met en garde les utilisateurs de plusieurs lecteurs vidéos comme VLC ou encore Popcorn Time qiu regardent les séries et films téléchargés, en y ajoutant des sous-titres. Les fameux fichiers .str ouvrent ainsi des failles qui permettent à des pirates de prendre le contrôle d'un ordinateur à distance. L'entreprise estime ainsi que 200 millions de personnes sont concernées. Il s'agit de "l'une des failles les plus répandues, accessibles et sans résistance de ces dernières années", explique la société, car "elle nécessite très peu voire aucune action volontaire de la part de l'internaute".

Que faire face à ce fléau ? Les développeurs de lecteurs vidéos ont réagi en mettant à jour leur programme. Une mise à jour à effectuer sans tarder ! En attendant de voir si le problème est définitivement colmaté…