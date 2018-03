Testament de Johnny : "les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère" lâche Nathalie Baye

La charge est lourde. Après les critiques de Sylvie Vartan, c'est au tour de Nathalie Baye, la mère de Laura Smet, d'entrer de plain-pied dans la douloureuse affaire du testament de Johnny. Ou plutôt des deux pieds joints, avec un communiqué au vitriol, transmis au Figaro.

"J'apporte toute ma force et mon amour à David et Laura" explique l'actrice. "Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère." Sous-entendu : Laeticia Hallyday.

"Johnny en a beaucoup souffert, David et Laura aussi" poursuit la comédienne. "Il y avait l'apparence, photos familiales à l'appui, mais la réalité était beaucoup moins gracieuse. Johnny lâchait prise, seules la musique et la scène le faisaient tenir. C'était un homme épuisé, très seul malgré le monde autour de lui, il dégageait depuis longtemps beaucoup de tristesse."

Dans le viseur de Nathalie Baye, la famille de Laeticia. "Toute la famille Boudou est citée sur le testament, jusqu'au frère que Johnny ne supportait pas, tandis que David et Laura, artistes eux-mêmes, se voient refuser ne serait-ce que le droit d'écouter le projet d'album posthume de leur père." Comme le souligne le Figaro, Grégory Boudou, frère cadet de Laeticia Hallyday, est aujourd'hui gérant de la boîte de nuit l'Amnesia au Cap d'Agde. Si sa sœur disparaissait, c'est lui qui deviendrait exécuteur testamentaire.