Stephen Hawking s'envolera bientôt dans l'espace

La société Virgin Galactic compte lancer un programme de voyages suborbitaux touristiques pour toutes les personnes le désirant. Plus tard, des vols en orbite seront aussi disponibles.

"Ce voyage me rendra très heureux. J'étais sûr que personne ne voudrait me prendre à bord d'un vaisseau spatial, mais Richard Branson m'a offert une place. J'ai accepté sa proposition tout de suite", a-t-il déclaré à Good Morning Britain.

Tout le monde le sait, le célèbre astrophysicien Stephen Hawking a toujours rêvé d'aller un jour dans l'espace. Touché depuis ses 22 ans par la SLA (sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot) et paralysé, il a toujours cru que personne voudra l'amener dans ce monde inconnu qu'il chérit tant. Mais il ne s'est jamais découragé et aujourd'hui son rêve semble réalisable grâce au milliardaire britannique Richard Branson.

