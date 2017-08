Le site Slate.fr renfloué par Ariane et Benjamin de Rothschild

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Cet investissement, qui n'a pas été fait de gaité de coeur - selon un salarié, "il a fallu que Colombani convainque Ariane de Rothschild [qui] ne voulait pas être majoritaire, de peur d’être assimilée aux autres milliardaires qui détiennent des médias" - va se traduire par un changement dans le fonctionnement de la rédaction. Les effectifs de la rédaction pourraient passer de douze à sept personnes et "les journalistes salariés n’écriront plus, ils éditeront les articles qui seront commandés à des pigistes".

Jusqu'ici actionnaire principal du site en ligne Slate.fr, le couple à la tête de la banque privée suisse Edmond de Rothschild en a pris le contrôle fin juin à la faveur d’une augmentation de capital, a révélé Libération. Ariane et Benjamin de Rothschild ont investi 1,15 millions d'euros dans la société éditrice du média, par l'intermédiaire d'une société personnelle, Cattleya Finance, domiciliée au Luxembourg. Ils devraient apporter "un million d’euros supplémentaire dans les dix-huit mois à venir, par le biais de deux autres recapitalisations", précise Libération.

