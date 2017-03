Un sex-toy électronique collectait des données "très intimes et sensibles" de ses utilisateurs

Le groupe canadien qui a conçu le vibromasseur électronique, baptisé "We-Vibe", va devoir verser 3,75 millions de dollars de dommages et intérêts - soit jusqu'à 10 000 dollars par personne - aux utilisateurs dont les données " très intimes et sensibles" ont été téléchargées sans leur consentement, selon des documents judiciaires présentés devant un tribunal américain. Les plaignants de ce recours collectif, lancée l'an dernier à Chicago. La plainte a été déposée après que des experts en cybersécurité avaient révélé, à la conférence sur le piratage informatique Defcon l'an dernier, des failles dans l'application du vibromasseur, permettant d'accéder aux données privées et de prendre le contrôle de l'appareil.

Les plaignants demandaient de prendre en compte "les droits des consommateurs" et dénonçaient une violation de plusieurs lois.

Standard Innovation a affirmé dans un communiqué être "heureuse d'avoir conclu un accord raisonnable et juste" et indiqué avoir renforcé la sécurité de l'application en septembre. La société avait présenté cet appareil au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas l'an dernier, conçu selon elle pour les couples désireux d'utiliser la technologie pour améliorer leurs expériences sexuelles.