Séverine Servat de Rugy, compagne du président de l'Assemblée, dénonce une atteinte à la vie privée dans le roman "Vivre Ensemble" d'Emilie Frèche

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

19h35 Décès du comédien et chanteur Etienne Chicot AFP

Séverine Servat de Rugy a indiqué qu'elle renonçait à "solliciter l'interdiction du livre". En revanche, elle se "réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires et de demander des dommages-intérêts".

Séverine Servat de Rugy s'est confiée à L'Express sur sa mobilisation contre l'ouvrage en question. Elle a accusé la romancière de s'être inspirée de sa vie et de celle de son fils, né de son union avec Jérôme Guedj, le compagnon actuel d'Emilie Frèche (la romancière). Séverine Servat de Rugy estime que cela "relève du viol de l'intimité sous un jour dégradant, sinon malveillant. Il n' y a pas d'irresponsabilité juridique des écrivians".

A quelques jours de son lancement officiel, la rentrée littéraire 2018 vient déjà de vivre sa toute première polémique. Séverine Servat de Rugy, journaliste à Gala, estime que des élements contenus dans le livre d'Emilie Frèche, "Vivre ensemble", "portent des atteintes graves et répétées à l'intimité de sa vie privée et à celle de son enfant".

