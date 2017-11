Quand Nicki Minaj "casse l’Internet" avec sa couverture provocante dans Paper Magazine

On le savait déjà que Nicki Minaj est la reine de la provoc. En effet, quand certaines posaient en tenue légère sur Instagram, elle n’hésitait pas à s’afficher presque nue dans sa vidéo "Anaconda". Cette fois, la rappeuse enflamme la Toile en posant sur la Une de Paper Magazine. "Minaj à trois", titre le magazine sur lequel la star apparaît en trois exemplaires. Les trois Nicki se touchent, se caressent, l’une offre son entrejambe, l’autre se laisse effleurer les seins… En dessous est inscrit "Break the Internet" (Casse Internet).

Everyone is freaking out over this @nickiminaj ménage à trois-inspired 'Paper' mag cover. https://t.co/3TEsmgoCAA pic.twitter.com/gIDrl9jGfz — Complex Music (@ComplexMusic) 15 novembre 2017

"Nous avons vu différentes versions de Nicki"

"Son style va parfaitement avec son talent musical", déclare Drew Eliott, le directeur artistique du magazine, ajoutant qu'il a "toujours aimé tous les looks que Nicki Minaj a essayés (et elle les a tous essayés)". "Un jour, je me suis dit que "Minaj à trois" n’avait jamais été fait (...)", explique-t-il ce choix de Une sur le site de Paper Magazine.

"Nous avons vu différentes versions de Nicki, de haute couture à séductrice en passant par provocante et tape-à-l'œil en même temps. Mais on ne les a jamais vues réunies sur un même cliché. Maintenant c’est fait, grâce à notre couverture de la star du rap photographiée par Ellen von Unwerth. Bienvenue à Break the Internet", se félicite Drew Eliott.