Pour sauver le patrimoine, vous pourrez bientôt remplir des grilles de loto

250 sites ont été sélectionnés pour participer à une grande loterie nationale. 250 sites qui sont, c'est leur spécificité, tous inscrits sur la liste des chefs-d'œuvre en péril qui malheureusement sont pléthore sur le territoire français. 250 sites qui, avec un peu de chance, pourraient bientôt être rénovés grâce aux sommes récoltées lors d'une loterie organisée par la Française des Jeux. Mais pas sulement, car il y aura aussi les sommes provenant d'un jeu à gratter coûtant 15 euros qui sera vendu pendant les prochaines Journées du Patrimoine.

Parmi ces perles de notre patrimoine, on trouve par exemple le marégraphe de Marseille, outil qui a servi à mesurer l'altitude 0, et qui nécessite de voir sa mécanique réparée. Ou l'abbaye de Montmajour en Arles, construite il y a plus de 1000 ans. Ou encore le canal du Midi, qui est assez abîmé.

Cette idée a été porté par Stéphane Bern, qui devrait avec un comité limiter les monuments à 120. Le tirage devrait avoir lieu le 14 septembre prochain.