A Pôle Emploi, on fait des entretiens d'embauche à la façon de "The Voice"

Vous connaissez la scène : trois personnes assises dans de confortables fauteuils rouges, tournent le dos à une personne seule qui au micro, tente de les convaincre. Mais cette scène n'est pas exactement celle que vous connaissez à la télévision, où s'agit généralement d'un jeune talent tentant de convaincre des chanteurs plus âgés. Non, cette fois-ci, il s'agit du dernier télé-crochet d'une agence Pôle Emploi des Hauts-de-France. Les jurés sont des recruteurs et les chanteurs des chômeurs... Et le but est que le chômeur fasse suffisement bonne impression pour qu'un ou plusieurs jurés se retournent pour aller "buzzer".

Le site Street Press a découvert cette pratique qui est mise en place dans plusieurs agence pour faciliter la technique du "recrutement à l'aveugle".

Le site montre que du côté des chômeurs comme de celui des recruteurs et agents de Pôle Emploi, la pratique fait grincer des dents...