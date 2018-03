ONPC : "Il y a une ambiance très lourde" dans l'équipe à cause de Christine Angot, assure Benjamin Castaldi

Que se passe-t-il dans les coulisses d'On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 ? A en croire l'animateur Benjamin Castaldi, tout le monde ne serait pas conquis par la prestation de la chroniqueuse Christine Angot, qui s'est violemment écharpée avec plusieurs invités depuis le début de la saison.

Jeudi, Benjamin Castaldi a déclaré que "visiblement, ils ne savent plus comment la gérer et Ruquier est très embêté avec Christine Angot, à tel point qu'on lui a suggéré de partir plus tôt.

Il y aurait eu un chantage au suicide, genre 'Si vous me faites ça, vous verrez demain dans les journaux ce qui se sera passé'", a-t-il ajouté.

Ces propos ont été fermement démentis par la production de l'émission. "Ces soi-disant informations sont inventées de toutes pièces. Ni Laurent Ruquier, ni [la productrice] Catherine Barma ne sont embarrassés par la présence de Christine Angot, et tiennent à le faire savoir", ont-ils écrit dans un communiqué.

Benjamin Castaldi a donc donné plus de détails vendredi. "Moi, je considère que la source que j'ai eue a été recoupée non pas par une mais par deux, voire trois, voire quatre personnes différentes qui confirment cet environnement, cette atmosphère très pesante. C'est l'info que j'ai eue. Ça ne me ressemble pas du tout de balancer quelque chose quand je pense que ce n'est pas vrai", a-t-il assuré dans Touche pas à mon poste. Laurent Ruquier "est venu me voir dans ma loge et il m'a dit : 'Ce que tu as dit est une énorme connerie. Je te jure sur ce que j'ai de plus cher au monde que tout ça est faux. D'ailleurs, Christine Angot sera là la saison prochaine'", a-t-il poursuivi.

Chantage au suicide ou pas, la situation semble tendue en coulisses. "Je pense que, sincèrement, soit il ne se rend pas compte de ce qu'il se passe autour de son équipe ou dans son équipe, soit il ne veut pas le voir, soit il ne veut pas communiquer - ce que je peux comprendre et ce que je respecte - mais moi, je vous le dis, je ne me suis pas trompé. Il y a une ambiance très lourde", a repris Benjamin Castaldi.