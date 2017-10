On sait ce que vous trouvez attirant dans les yeux de quelqu'un et ce n'est pas la couleur

Des scientifiques ont découvert que ce cercle, appelé anneau corneo-limbique dont la visibilité est fluctuante en fonction des individus était assimilé instinctivement à la bonne santé d'un l'individu et que, de facto, cette personne était plus attirante.

Cette découverte a été faite par Mitch Brown et Donald Sacco, chercheurs à l'université d'Hattiesburg qui se sont posé la question "A quel point la présence marquée de cet anneau influençait la désirabilité ressentie envers une personne". Pour avoir une réponse, les deux hommes ont conduit trois expérimentations auprès de centaines de femmes et d'hommes qui devaient comparer deux photos d'une personne, identiques en tout point, si ce n'est dans la présence visible d'un anneau corneo-limbique. Expérimentation dont les résultats ont été publiés dans la revue "Personality and Social Psychology Bulletin".

Dans la première expérimentation, les participants ont jugé les hommes et les femmes qui avaient un anneau corneo-limbique marqué comme étant en meilleure santé. Un constat qui surtout fait par des femmes. Les femmes toujours, estimaient voir dans la même photo un meilleur partenaire pour des relations à court ou moyen termes. Aucune différence n'a été faite par contre entre les deux images lorsqu'était posé la question du meilleur partenaire pour une relation longue.

Des résultats normaux pour les chercheurs. La présence de cet anneau pouvait donner un indice à nos ancêtres dans le choix du meilleur ou de la meilleure partenaire à choisir pour perpétuer l'espèce.

En somme : plus cet anneau corneo-limbique est marqué, plus la personne apparaît, plus la personne est jugée instinctivement comme saine, jeune et forcément attirante. Il ne vous reste plus qu'à aller vous contempler dans un miroir pour vérifier sa présence. N'y accordez pas trop d'importance toutefois, vous avez certainement d'autres cordes à votre arc en matière de séduction.