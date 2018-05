Marathon de Londres : les records idiots et fous de la course

Comme si cela n'était pas suffisamment compliqué… Le marathon de Londres 2018 a vu un kenyan, comme c'est souvent le cas, l'emporter cette année le 28 avril dernier. En 2h04, Eliud Kipchoge a presque atteint le record de la piste qu'il détient depuis 2016 et qui est de 2h03 et 5 secondes. En féminin, c'est Vivian Cheruiyot qui a terminé au bout de 2h18. Mais ils ne sont pas les seuls héros de ce grand moment sportif. Avec eux, il y a quelques "lunatics" qui se sont imposés de vrais défis dans ce défi déjà très difficile.

Colin Haylock s'est lancé dans le pari fou de battre le record de la piste... en chaussures de ski !

Mais il n'est pas le seul a avoir fait ce marathon pas comme les autres.

Un certain Rob Pope a terminé le marathon en 2h36 déguisé… en Forrest Gump. Énorme succès. Amy Shadbolt a quant à elle battu le record du marathon fait déguisé en légume (une carotte en l'occurrence, certainement pour son aérodynamisme), faisant le trajet en 3h32. Louise Andrews et Neil Sheward on fait le marathon sur 3 jambes (une de leur jambe étant attachée à l'autre)… courageux, surtout en 3h59. Un dernier a fait le parcours en 6h37… sur des échasses. L'homme ne connaît décidément pas de limites quand il s'agit de faire les choses avec humour.