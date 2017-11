Une inestimable photo de Billy The Kid et de son tueur découverte dans un marché aux puces

Parfois, fouiner sur les marchés aux puces réserve de belles surprises. Il y a six ans, un avocat de Caroline du Nord, Frank Abrams, a acheté une photographie pour dix dollars, sur un ferrotype (une fine plaque de tôle recouverte d'un vernis noir et d'une émulsion au collodion qui produisait après exposition et développement une image positive directe). Elle avait attiré son attention car elle représentait cinq cowboys, chose assez rare : habituellement, les ferrotypes présents en Caroline du Nord représentent des scènes du sud des Etats-Unis, pas du grand ouest.

En rentrant chez lui, Frank Abrams a affiché sa trouvaille dans une chambre louée sur Airbnb, et a pris pour habitude de dire aux visiteurs qui l'interrogeaient qu'elle représentait Jesse James.

Mais après la découverte, en 2015, d'un ferrotype représentant Billy The Kid - le plus célèbre hors-la-loi de l'Ouest sauvage -, estimé à cinq millions de dollars, l'avocat a décidé de jeter un oeil plus attentif au sien.

Armé de Google, il a commencé à rechercher les personnes célèbres de l'époque, et à comparer avec celles présentes sur son ferrotype, notamment l'homme à droite, avec chapeau noir. "Oh mon Dieu, c'est Pat Garrett !", assure-t-il avoir dit au moment de sa découverte. Pat Garrett était un sherif américain, surtout connu pour avoir abattu Billy the Kid en 1881 à Fort Sumner.

Fort de cette découverte, il a contacté un professeur retraité de l'Université d'Etat de l'Arizona, spécialiste de Billy the Kid, qui a identifié l'homme au fond (deuxième en partant de la gauche), avec la pomme d'Adam proéminente, comme le célèbre hors-la-loi.

Pour William Dunniway, expert des ferrotypes, cette photographie a certainement été prise entre 1875 et 1880 (année où Pat Garrett est devenu sheriff). "Tout concorde : la plaque de fer, les vêtements, le fusil", assure-t-il.

Depuis, Frank Abrams a rangé le ferrotype dans un coffre. Il ne se soucie pas de sa valeur, déclare-t-il. "Certains veulent spéculer jusqu'à leur dernier souffle. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais j'aime l'Histoire. C'est un privilège de posséder un tel objet".