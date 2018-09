Hugo Lloris écope d'une suspension de permis pour 20 mois et de 56.200 euros d'amende pour conduite en état d'ivresse

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Législatives d’octobre 2018 : Diarrassouba se retire de la course, le Banico dit niet ! - Autre presse - 12 Sep. 2018

L’engagé Rachid Taha, ambassadeur de la musique chaâbi et de la scène rock, en cinq chansons

Municipales et régionales: la campagne électorale fixée du 28 septembre au 11 octobre

En savoir plus

"Je tiens à m'excuser de tout coeur auprès de ma famille, du club, de mes coéquipiers, du manager et de tous les supporteurs, déclarait-il dans un communiqué diffusé par les Spurs. L'alcool au volant est totalement inacceptable, j'assume l'entière responsabilité de mes actes et ce n'est pas l'exemple que je souhaite donner".

Hugo Lloris avait tenu à s'excuser depuis son arrestation et cet incident lors de la publication d'un communiqué :

Le contrôle s'était déroulé dans le centre de Londres. Il présentait un taux d'alcoolémie de 80 microgrammes par litre d'air exprié, plus de deux fois la limite légale au Royaume-Uni (fixée à 35 microgrammes par litre).

L'importance de l'amende est destinée à refléter la gravité de l'infraction et prend aussi en considération les ressources financières du gardien de but.

Hugo Lloris était présent ce mercredi au tribunal. Il s'est exprimé pour confirmer son nom, sa nationalité, sa date de naissance et son adresse. Le joueur a ensuite indiqué qu'il plaidait coupable.

Coup dur pour Hugo Lloris. Le joueur emblématique de l'équipe de France championne du monde a été condamné à une suspension de permis de 20 mois et à 56 200 euros (50 000 livres) d'amende pour avoir été arrêté en état d'ivresse. Il avait également grillé un feu rouge. La suspension de son permis sera donc effective jusqu'au 11 mai 2020.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres