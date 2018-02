Héritage de Johnny : Laeticia pourrait donner des "choses très symboliques" à Laura et David

Depuis une semaine, le clan Hallyday se déchire à cause de l’héritage de Johnny Hallyday. Pour l’heure, la veuve du rockeur ne s’est toujours pas exprimée dans la presse. Mais ses proches, le font à sa place. Ainsi, lundi 19 février, la cheffe Hélène Darroze, proche de Laeticia Hallyday, a fait quelques confidences sur RTL.

« Il y aura don de choses très symboliques »

« C’est une femme en deuil depuis deux mois, et vous pouvez bien vous imaginer qu’il y a des hauts et des bas parce que le manque de son mari il est là, tous les jours à chaque instant, et il y a des moments qui sont un peu plus difficiles que d’autres », a-t-elle déclaré à propos de Laeticia Hallyday.

Elle a aussi affirmé que malgré l’absence de Laura Smet et David Hallyday du testament de leur père, leur belle-mère souhaiterait leur léguer certaines choses : « C’est quelque chose qui est dans son esprit depuis le premier jour. Je connais assez bien mon amie pour dire que c’est évident qu’à un moment donné, il y aura… Partage est un mot que je n’aime pas trop. Mais il y aura don de choses très symboliques ».